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Фондовые индексы Украины 7 ноября вернулись в "зеленую зону"
20:06 07.11.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги во вторник умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,02% - до 1246,62 пункта, индекс ПФТС - на 0,33%, до 300,22 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,3 млн грн, в том числе акциями 7,4 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 26 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Центрэнерго" (+0,83%) и "Мотор Сичи" (+0,23%).
Снизились в цене акции "Укрнафты" (-0,99%), Райффайзен Банка Аваль (-0,9%) и "Донбассэнерго" (-0,22%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,18%) и "Мотор Сичи" (+1,04%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник вырос на символические 0,01% - до 511,42 пункта при объеме торгов 17 млн злотых (125,3 млн грн).
В "индексной корзине" подорожали акции "Агротона" (+1,24%) и агрохолдинга ИМК (+0,74%).
В "красной зоне" завершили торги акции KSG Agro (-0,97%), "Кернела" (-0,19%) и "Астарты" (-0,02%).
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