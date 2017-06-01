Фондовые индексы Украины 1 июня изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,28% - до 1001,55 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,16% - до 280,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 3,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 139,4 млн грн, в том числе акциями - 0,45 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+1,63%), "Донбассэнерго" (+0,34%) и "Мотор Сичи" (+0,13%).

В "красной зоне" завершили торги акции "Центрэнерго" (-0,93%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,92%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+0,85%) и "Мотор Сичи" (+0,22%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,39% - до 632,91 пункта при объеме торгов 3,7 млн злотых (25,9 млн грн).

В "индексной корзине" в росте лидировали бумаги KSG Agro (+1,85%), "Милкиленда" (+1,69%) и "Кернела" (+1,14%).

Дешевели акции "Агротона" (-3,35%), агрохолдинга ИМК (-0,28%) и "Астарты" (-0,21%).

