Владельцы домов задрали цену аренды на карантин, но к лету могут убавить аппетиты

Денис Вергун / UBR.ua

Летний сезон отпусков под большим вопросом, как и его стоимость: одни собственники домов уже взвинчивают цены, а другие пока их придерживают.

Пользуясь тем, что украинцы не могут никуда улетать во время карантина и летний отдых сейчас находится у большинства под вопросом, собственники пригородных домов и дач взвинтили цены на аренду.

Хотя, говорят специалисты по недвижимости, ситуация с ценами пока не такая катастрофическая. Многие ждут новостей об окончании карантина.

Хотят пересидеть карантин за городом

Как рассказали риелторы, спрос на аренду домов с начала карантина довольно высокий. Активизировались арендаторы примерно с начала марта, как стало известно о распространении пандемии коронавируса в мире и Украине.

К примеру, как рассказала нам киевский риелтор, член Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Инна Шкулепова, в пригороде столицы большинство интересных вариантов уже сданы. Спрос выше в разы, по сравнению с прошлым годом.

"Цены стали выше на 20-50%. Цена во многом зависит от локации дома. Самые востребованные у леса, реки, с бассейном, в курортном месте. Спрос порождает предложение, а спрос зашкаливает. Ближе к лету дома будут и будут снимать. Но их осталось не так много", - говорит Инна Шкулепова.

Как заметила риелтор, стоимость современных домов в Киеве и пригороде сейчас начинается от $1 300/мес. и до $20 000/мес. Самые востребованные сдаются по $1 500-2 500/мес. Самый популярный запрос сейчас от арендаторов: снять дом или дачу на ближайшие 2 месяца, чтобы спокойно пересидеть карантин.

"Свободных и хороших домов мало осталось, и единично освобождаются новые дома. На один хороший дом - минимум 5 желающих снять", - добавила Инна Шкулепова.

Все хотят заработать на краткосрочной аренде

По оценкам специалиста по недвижимости сети RE/MAX Михаила Артюхова, спрос на частные пригородные дома и дачи хоть и превышает предложение сейчас примерно в 2-3 раза, но повсеместного поднятия ценников пока он не наблюдает. Хоть и отмечает, что заинтересованность в загородных домах, с высокой вероятностью сохранится до конца лета.

"В целом, цены на долгосрочную краткосрочную аренду пока держатся в пределах разумного. Хотя некоторые владельцы домов перевели свои долгосрочно сдаваемые дома в краткосрочную аренду, тем самым повысив свой доход. Но это не значит, что все подняли свои цены, хоть хороших предложений, действительно, осталось мало", - добавил Михаил Артюхов.

Также, говорят эксперты рынка, вряд ли украинцы будут массово передвигаться между городами, если опасность коронавируса не пройдет.

Ажиотажный спрос с начала марта отмечают и другие эксперты, но при этом считают, что продлиться он может недолго - далеко не все захотят снимать дома и дачи по заоблачным ценам.

Тем более учитывая, что сейчас украинцы на карантине в основном проедают свои сбережения. А еще есть те, кто уже успел потратиться на авиатуры заграницу, но никуда не улетел. Свои деньги в ближайшее время они тоже не увидят. Перевозчики в лучшем случае могут предложить им поменять даты вылета на более поздние.

"Этим летом однозначно будет перераспределение спроса с заграничного отдыха на загородный, но я бы не ожидал ажиотажа. С каждым годом большинство людей все же интересует более бюджетный отдых. Поэтому летом вряд ли будет такой же повышенный интерес к загородным домам, как год назад, к тому же и иностранцев к нам приедет меньше, если вообще приедут", - отметил в беседе с UBR.ua сооснователь сервиса бронирования посуточного жилья Dobovo.com Дмитрий Малахов.

Квартиры у моря не нужны

Под вопросом остаются и варианты у моря. Жилье в той же Одессе вряд ли будет пользоваться спросом, если будет запрещено ходить на пляж. А вот места с минеральными и термальными водами могут быть популярны этим летом.

А квартиры, в отличие от домов и дач, сейчас не пользуются большим спросом, говорят риелторы. Наоборот, собственники дают хорошую скидку на момент действия карантина, от 20-50%.

"Когда владельцы квартир и домов увидят, что клиентов в этом году накануне лета стало на порядок меньше, цены могут упасть. Если сезон будет совсем мертвый, то ценник просядет примерно на 50-70%. При более благоприятном сценарии для арендодателей - на 20-30%. В любом случае, аренда на этот сезон будет явно доступней, чем ранее", - говорит Дмитрий Малахов.

По словам эксперта, многое прояснится после того, как станут известны более-менее точные сроки окончания карантина.

"Если Украина начнет выходить из карантина хотя бы в начале-середине мая, то многие кинутся бронировать дома и дачи, но если он затянется, то тогда туристы вряд ли захотят сильно тратиться на летний отдых и куда-то ехать", - подытожил Дмитрий Малахов.