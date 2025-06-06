Акції в Азії не змінилися, зосередившись на торговельних переговорах у США, Японія зміцнилася після слабких даних по витратах

Більшість азіатських акцій рухалися у вузькому діапазоні в п'ятницю, оскільки інвестори очікували нових сигналів щодо торговельних переговорів між США та основними регіональними економіками, особливо Китаєм.

Японські акції зросли після того, як низка слабких даних по споживчих витратах підштовхнула бети на те, що Банк Японії не матиме достатньо простору для подальшого підвищення процентних ставок.

Китайські ринки були дещо натхненні тим, що президент США Дональд Трамп відзначив позитивну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка, як очікується, допоможе пожвавити торговельні переговори.

Більш широкі регіональні ринки трималися в вузькому діапазоні, перейнявши слабкість від Волл-стріт після того, як зростаюча публічна ворожнеча між Ілоном Маском і Трампом завдала удару по акціях Tesla та інших технологічних компаній. Це також вплинуло на акції деяких азіатських постачальників Tesla.

Американські ринки також були на межі перед ключовими даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані сьогодні, і які, ймовірно, покажуть більше ознак охолодження в найбільшій економіці світу. Ф'ючерси на S&P 500 незначно зросли на торгах в Азії.

Завершення засідання Резервного банку Індії пізніше в той же день також було в центрі уваги, оскільки очікується, що центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX показали найкращі результати в Азії в п'ятницю, піднявшись на 0,5% та 0,6% відповідно.

Обидва індекси зросли завдяки зростанню бетів на те, що Банк Японії втрачає простір для подальшого підвищення процентних ставок, особливо після того, як дані про витрати домогосподарств за квітень виявилися значно слабшими, ніж очікувалося.

П'ятничний показник був опублікований після слабших, ніж очікувалось, загальних даних по доходах від заробітної плати, що свідчить про те, що приватні витрати можуть не отримати такого великого поштовху від нещодавнього підвищення заробітної плати, як очікувалось спочатку.

Ця тенденція може, в свою чергу, підірвати економічне зростання та інфляцію в Японії, залишаючи Банку Японії менше простору для подальшого підвищення процентних ставок.

На торговельному фронті переговори Японії зі США продовжуються, хоча, за повідомленнями ЗМІ, розбіжності між американськими чиновниками створюють труднощі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite рухалися в бічному тренді, а гонконгський Hang Seng втратив 0,4%.

Китайські ринки, схоже, не отримали значної підтримки від Трампа, який відзначив позитивний дзвінок Сі, оскільки інвестори, ймовірно, чекають на більш постійну торговельну угоду.

Проте очікується, що дзвінок Трампа-Сі пожвавить китайсько-американські торговельні переговори, які, за словами Вашингтона, зайшли в глухий кут в останні тижні після того, як у травні США і Китай домовилися про тимчасове зниження відповідних тарифів.

Нещодавні економічні прогнози також підкреслили економічний вплив запеклої торговельної війни між США та Китаєм на китайську економіку, причому виробничий сектор країни опинився під тиском.

Більш широкі азіатські ринки були обмежені діапазоном. Австралійський ASX 200 впав на 0,1%, оскільки зіткнувся з опором біля рекордно високих рівнів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а місцеві акції, ймовірно, виграють від зниження процентної ставки РБІ. Очікується, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів в рамках циклу пом'якшення, який розпочався в кінці 2014 року.