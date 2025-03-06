Фінансові новини
- |
- 06.03.25
- |
- 11:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото зростають, оскільки долар опустився до 4-місячного мінімуму на сподіваннях на послаблення мит Трампа
09:18 06.03.2025 |
Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, оскільки долар США впав до чотиримісячного мінімуму на тлі ознак того, що Дональд Трамп може бути відкритий для переговорів щодо нещодавно запроваджених ним високих торговельних мит.
О 06:18 EET cпот-золото подорожчало на 0,1% до 2921,42 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні виросли на 0,1% до 2929,49 долара за унцію.
Ціни на золото зросли на тлі ослаблення індексу долара США на 0,2% до чотиримісячного мінімуму після рішення президента Дональда Трампа відкласти введення автомобільних тарифів на Канаду і Мексику на один місяць.
У середу Білий дім оголосив, що Трамп готовий розглянути додаткові митні пільги після того, як вони набули чинності у вівторок.
Це відтермінування сприймається як потенційне пом'якшення його торговельної позиції, що зменшує безпосередні занепокоєння щодо ескалації торговельної напруженості.
Зниження курсу долара по відношенню до основних валют робить золото, оцінене в доларах, більш привабливим для інвесторів.
Крім того, золото часто розглядається як актив-прихісток у періоди економічної нестабільності, а нещодавні зміни в торговельній політиці посилили його привабливість.
Тим часом учасники ринку проявляють обережність напередодні публікації даних по заробітній платі в США, яка запланована на п'ятницю.
Очікується, що цей звіт дасть уявлення про майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, особливо у світлі останніх даних по інфляції, які підтримали яструбину позицію ФРС.
Інші дорогоцінні метали торгувалися змішано. Ф'ючерси на платину впали на 1,1% до $973,76 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $33,213 за унцію.
Ціни на мідь виросли в четвер і досягли тритижневого максимуму на тлі ослаблення долара.
До позитивних настроїв додалися нові заходи економічного стимулювання з боку Китаю, а також щорічні засідання парламенту країни, відомі як «Дві сесії», що проходять в даний час.
У середу на засіданні Всекитайських зборів народних представників Китай представив комплексний пакет стимулів, спрямований на підтримку економічного зростання на тлі ескалації торгової напруженості зі США.
Ключові заходи включають встановлення цільового показника економічного зростання на рівні близько 5%, збільшення дефіциту бюджету до 4% для фінансування програм споживчих товарів та випуск наддовгих спеціальних казначейських облігацій на суму 1,3 трильйона юанів (179 мільярдів доларів США).
Інвестори очікують на потенційні політичні заходи, спрямовані на стимулювання інфраструктури та виробництва, ключових секторів попиту на мідь.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 611,05 за тонну, найвищого рівня з середини лютого. Ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні впали на 0,7% до $4,7718 за фунт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Франція готова надати Україні доступ до власних розвідданих – Лекорню
|Eutelsat треба кілька місяців і гроші, щоб замінити Starlink в Україні
|Макрон анонсував зустріч у Парижі начальників штабів з країн «коаліції рішучих» щодо України
|Макрон: Мир не може бути капітуляцією України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото зростають, оскільки долар опустився до 4-місячного мінімуму на сподіваннях на послаблення мит Трампа
|Євро досяг 4-місячного максимуму. Долар ослаб на німецьких витратах і відстрочці тарифів
|Акції в Азії підскочили, коли Трамп відклав мита на авто. Акції Гонконгу зросли на китайському стимулюванні
|Торги на Волл-стріт закрилися з підвищенням, оскільки ринки очікують послаблення торговельної напруженості
|Долар США дешевшає до основних валют у середу
|Американські гірки з українськими паперами тривають: WIG-Ukraine підскочив на 13%, євробонди подорожчали на 2-6%
Бізнес
|Eutelsat майже потроїла свою вартість на тлі можливого переходу України з Starlink на OneWeb
|ЗМІ: Сінгапур заарештував підозрюваних у контрабанді чипів Nvidia в Китай
|Українська компанія DroneUA починає постачання роботів для NASA
|Експорт IT-послуг з України впав на 3,7% і досяг найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення
|Найбільший у світі виробник чипів TSMC хоче інвестувати $100 мільярдів у виробництво в США
|У США друкуватимуть начиння для боєприпасів на 3D-принтері
|Maserati MC20 Coupe без водія встановив світовий рекорд швидкості серед безпілотних автомобілів