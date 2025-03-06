Ціни на золото зростають, оскільки долар опустився до 4-місячного мінімуму на сподіваннях на послаблення мит Трампа

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, оскільки долар США впав до чотиримісячного мінімуму на тлі ознак того, що Дональд Трамп може бути відкритий для переговорів щодо нещодавно запроваджених ним високих торговельних мит.

О 06:18 EET cпот-золото подорожчало на 0,1% до 2921,42 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні виросли на 0,1% до 2929,49 долара за унцію.

Ціни на золото зросли на тлі ослаблення індексу долара США на 0,2% до чотиримісячного мінімуму після рішення президента Дональда Трампа відкласти введення автомобільних тарифів на Канаду і Мексику на один місяць.

У середу Білий дім оголосив, що Трамп готовий розглянути додаткові митні пільги після того, як вони набули чинності у вівторок.

Це відтермінування сприймається як потенційне пом'якшення його торговельної позиції, що зменшує безпосередні занепокоєння щодо ескалації торговельної напруженості.

Зниження курсу долара по відношенню до основних валют робить золото, оцінене в доларах, більш привабливим для інвесторів.

Крім того, золото часто розглядається як актив-прихісток у періоди економічної нестабільності, а нещодавні зміни в торговельній політиці посилили його привабливість.

Тим часом учасники ринку проявляють обережність напередодні публікації даних по заробітній платі в США, яка запланована на п'ятницю.

Очікується, що цей звіт дасть уявлення про майбутні рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, особливо у світлі останніх даних по інфляції, які підтримали яструбину позицію ФРС.

Інші дорогоцінні метали торгувалися змішано. Ф'ючерси на платину впали на 1,1% до $973,76 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,2% до $33,213 за унцію.

Ціни на мідь виросли в четвер і досягли тритижневого максимуму на тлі ослаблення долара.

До позитивних настроїв додалися нові заходи економічного стимулювання з боку Китаю, а також щорічні засідання парламенту країни, відомі як «Дві сесії», що проходять в даний час.

У середу на засіданні Всекитайських зборів народних представників Китай представив комплексний пакет стимулів, спрямований на підтримку економічного зростання на тлі ескалації торгової напруженості зі США.

Ключові заходи включають встановлення цільового показника економічного зростання на рівні близько 5%, збільшення дефіциту бюджету до 4% для фінансування програм споживчих товарів та випуск наддовгих спеціальних казначейських облігацій на суму 1,3 трильйона юанів (179 мільярдів доларів США).

Інвестори очікують на потенційні політичні заходи, спрямовані на стимулювання інфраструктури та виробництва, ключових секторів попиту на мідь.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 611,05 за тонну, найвищого рівня з середини лютого. Ф'ючерси на мідь з терміном дії в квітні впали на 0,7% до $4,7718 за фунт.