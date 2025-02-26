Ціни на золото стримані. Мідь зростає, оскільки перебої в Чилі компенсували загрозу мит Трампа

Ціни на золото незначно змінилися на торгах в Азії в середу після того, як відступили від нещодавніх рекордних максимумів, хоча попит на активи-прихістки залишався високим в умовах невизначеності щодо торговельних мит США і уповільнення темпів зростання.

Ціни на мідь, з іншого боку, різко зросли, оскільки масштабні перебої в електропостачанні в Чилі - найбільшому світовому виробнику міді - загрожували перебоями в поставках. Це значною мірою затьмарило погрози президента США Дональда Трампа, що він запровадить мита на імпорт червоного металу.

Золото почало фіксувати прибуток після зростання до рекордних максимумів протягом останнього місяця, оскільки попит на золото стимулювався митними погрозами Трампа і зростаючими побоюваннями щодо охолодження економіки США.

Більш м'який долар також сприяв зростанню цін на метали, оскільки слабкі економічні дані США стимулювали бети на підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

О 07:21 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2 916,06 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, зросли на 0,4% до $2 929,74 за унцію. На початку цього місяця спотові ціни досягли рекордного максимуму в $2 956,37 за унцію, і зараз ринки очікують, що наступною важливою віхою стане позначка в $3 000 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,8% до $9 486,05 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь зросли на 0,9% до $4,7408 за фунт.

Червоний метал подорожчав через очікування перебоїв у постачанні після того, як Чилі постраждало від масштабного відключення електроенергії, що також вплинуло на роботу великих мідних шахт країни.

У Сантьяго оголосили надзвичайний стан, а відключення електроенергії пояснили аварією на лінії електропередач на півночі Чилі.

Але значні території на багатій на корисні копалини півночі Чилі залишилися без електроенергії, через що великі шахти, зокрема Ескондіда, зупинили свою роботу. Тривале відключення може сильно вплинути на світові поставки міді.

Ця думка допомогла ринкам значною мірою проігнорувати митну загрозу Трампа. Президент США заявив, що розглядає можливість запровадження мит на імпорт міді після того, як раніше цього місяця запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію.

Трамп заявив, що мита будуть спрямовані на підтримку місцевого виробництва міді в США, а також обмежать домінування Китаю на ринку червоного металу.

Мита Трампа, якщо вони будуть запроваджені, потенційно можуть негативно вплинути на попит на мідь, враховуючи, що США є основним споживачем міді.

У середу ціни на більш широкий спектр металів зросли завдяки більш м'якому долару, оскільки слабкі економічні дані тиснули на американську валюту. Індекс долара знизився майже до тримісячного мінімуму після того, як дані по споживчій довірі за лютий виявилися м'якшими, ніж очікувалося, що посилило занепокоєння з приводу охолодження приватного споживання, яке є основним рушієм економіки.

Ф'ючерси на платину впали на 0,2% до $976,30 за унцію, знизившись після деякого нічного зростання, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 1% до $32,158 за унцію.

Основна увага зараз прикута до майбутніх даних по валовому внутрішньому продукту США за четвертий квартал, а також до даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується ФРС. Обидві публікації будуть оприлюднені цього тижня.