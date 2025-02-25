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Ціни на золото слабшають, але рекордні максимуми поруч на тлі мит і побоювань у відносинах між США та Китаєм
08:52 25.02.2025 |
Ціни на золото знизилися на азіатських торгах у вівторок, але залишилися близькими до нещодавніх пікових значень, оскільки попит на банківські активи підтримувався занепокоєнням щодо підвищення торговельних мит США і погіршенням відносин між Вашингтоном і Пекіном.
На тлі стійкого попиту на активи-прихістки жовтий метал виріс в ході нічних торгів, наблизившись на відстань витягнутої руки до рекордного максимуму. Цьому сприяла заява президента США Дональда Трампа про те, що він, як і раніше, планує запровадити 25%-ві мита проти Канади і Мексики до наступного тижня.
Це сталося після того, як на вихідних Трамп підписав масштабний указ, спрямований на скасування торговельних та інвестиційних обмежень проти Китаю, що може свідчити про подальше погіршення відносин між двома країнами.
О 08:03 EET спотове золото подешевшало на 0,5% до 2 947,73 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в квітні подешевшали на 0,3% до 2 952,99 доларів за унцію. Минулого тижня спотові ціни досягли рекордного рівня в $2 956,37 за унцію.
Попит на золото залишався підкріпленим останніми коментарями Трампа щодо тарифів проти Канади і Мексики, які можуть бути введені до 4 березня, тобто до закінчення терміну наступного тижня.
Такий крок, ймовірно, викличе відповідні заходи з боку цих двох країн, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни.
Крім того, яструбина позиція Трампа щодо Китаю також може викликати ще більші заходи у відповідь з боку Пекіна. Раніше в лютому Трамп запровадив 10% мита на весь китайський імпорт, а Пекін у відповідь запровадив низку торговельних мит та експортного контролю.
Агентство Bloomberg повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість посилення контролю за експортом мікросхем до Китаю, що може ще більше розлютити Пекін.
Це сталося після того, як на вихідних Трамп підписав масштабний указ, спрямований на подальше обмеження китайських інвестицій та експорту.
Цього тижня долар впав до більш ніж двомісячного мінімуму, що сприяло зростанню цін на метали, оскільки інвестори також були стурбовані потенційним охолодженням американської економіки.
Прибутковість казначейських облігацій також знизилася на цьому тлі, оскільки дані за останні два тижні свідчили про погіршення споживчих настроїв і витрат у США.
Це тиснуло на долар на тлі ставок на те, що Федеральна резервна система буде змушена ще більше знизити ставки для підтримки економіки. Дані по ВВП США за четвертий квартал, які мають бути опубліковані пізніше цього тижня, дадуть більше інформації про цю тенденцію.
Послаблення долара сприятливо вплинуло на ціни на метали, хоча вони в цілому відставали від золота. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $971,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні $32,623 за унцію.
Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 465,20 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,5420 за фунт.
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