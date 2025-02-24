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Ціни на золото знижуються, але залишаються на шляху до рекорду через зростання економічної невизначеності
08:15 24.02.2025 |
У понеділок ціни на золото рухалися у флетово-низькому діапазоні, залишаючись близькими до нещодавніх піків, оскільки попит на активи-прихістки збільшився через зростання невизначеності щодо уповільнення економічного зростання в США і торговельних мит.
Минулого тижня жовтий метал показав серію рекордних максимумів, отримавши вигоду від стійкої купівлі активів-прихістків після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив введенням нових торговельних мит.
Занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання в США також підживлювало попит на золото, особливо після слабких показників індексу менеджерів із закупівель і споживчих настроїв у п'ятницю.
Падіння долара - на сподіваннях на те, що більш м'яка економіка призведе до подальшого зниження процентних ставок - сприяло зростанню цін на метали.
О 07:37 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2940,18 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, не змінилися і становили 2952,97 доларів за унцію.
Спотове золото залишилося близьким до піку в $2 954,97 за унцію, досягнутого минулого тижня, оскільки попит на нього був підтриманий падінням на більш широких фінансових ринках. Азіатські акції знизилися в понеділок, слідуючи за різкими втратами на Волл-стріт в п'ятницю.
Схильність до ризику зросла, оскільки м'якший, ніж очікувалося, індекс ділової активності у сфері послуг США разом зі слабкими показниками споживчих настроїв посилили занепокоєння, що приватні витрати сповільнюються.
Дані вийшли лише через тиждень після того, як за січень були опубліковані м'якші, ніж очікувалося, дані по роздрібних продажах. Це посилило занепокоєння, що приватні витрати, які є основним рушієм найбільшої економіки світу, сповільнюються під тиском стійкої інфляції та відносно високих відсоткових ставок.
Це посилило попит на золото, який вже був підкріплений погрозами Трампа підвищити торговельні тарифи на кілька ключових секторів, а також запровадити відповідні тарифи проти основних торговельних партнерів США.
Долар знизився на очікуваннях подальшого зниження процентних ставок для стимулювання економіки США. Індекс долара впав на 0,3% до 2,5-місячного мінімуму на азіатських торгах в понеділок, в той час як прибутковість казначейських облігацій також різко знизилася минулого тижня.
Це пішло на користь іншим дорогоцінним металам, хоча в понеділок вони виглядали неоднозначно. Ф'ючерси на платину виросли на 0,6% до $994,0 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло не змінилися і склали $32,998 за унцію. Золото в значній мірі перевершило більш широкий комплекс дорогоцінних металів в 2025 році.
Серед промислових металів, еталонні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 535,95 за тонну, тоді як березневі ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,6170 за фунт.
Минулого місяця ціна на мідь зростала завдяки зростанню оптимізму щодо найбільшого імпортера - Китаю.
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