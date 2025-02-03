Ціни на золото впали з рекордних максимумів, оскільки мита Трампа сприяють зростанню долара

У понеділок ціни на золото впали з рекордних максимумів під тиском різкого зростання курсу долара після того, як президент США Дональд Трамп запровадив торговельні мита проти Китаю, Канади та Мексики.

Але очікується, що падіння жовтого металу буде нетривалим, враховуючи те, що він перебував на сильному підйомі протягом останнього тижня, оскільки падіння світових фондових ринків і очікування тарифів Трампа збільшили попит на безпечні активи.

Долар підскочив до майже місячного максимуму, а після підтвердження мит знову опинився на межі більш ніж дворічного піку.

О 06:38 EET спотове золото подешевшало на 0,7% до 2 780,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в квітні, подешевшали на 0,8% до 2 810,30 доларів за унцію. Минулого тижня спотові ціни досягли рекордного максимуму в $2 817,57 за унцію.

Трамп запровадив 25% мита на канадський і мексиканський імпорт, а також 10% мито на імпорт з Китаю. Всі три країни виступили проти мит і пообіцяли вжити заходів у відповідь.

Минулого тижня Трамп в основному погрожував митами, а в суботу підписав указ про їх запровадження. Мита набудуть чинності з вівторка.

Долар різко зріс на новинах про мита, чинячи тиск на ринки металів.

Аналітики попереджали, що торгові мита, ймовірно, вплинуть на зростання інфляції в США, що дасть Федеральному резерву менше стимулів для подальшого зниження процентних ставок. Це може погіршити довгострокові перспективи золота, незважаючи на сильний короткостроковий попит на безпечний прихісток.

Інші дорогоцінні метали відступили на цьому фоні. Ф'ючерси на платину впали на 1,9% до 1024,0 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,5% до 31,795 доларів за унцію. Обидва метали, як і золото, також різко зросли минулого тижня.

Серед промислових металів еталонні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 1,1% до $8944,25 за тонну, а березневі ф'ючерси на мідь впали на 1,9% до $4,1960 за фунт.

Тиск на мідь також чинили більш м'які, ніж очікувалося, дані індексу менеджерів із закупівель з Китаю, який є найбільшим імпортером, оскільки ділова активність в першому місяці 2025 року залишалася слабкою.

Аналітики JPMorgan заявили в понеділок, що вони зберігають свій бичачий погляд на золото в середньостроковій перспективі, зазначивши, що неприйняття ризику на більш широких ринках все ще може спонукати інвесторів вкладати кошти в жовтий метал.

Інвестиційний банк, як і раніше, очікує, що золото подорожчає до $3 000 за унцію до кінця 2025 року, заявляючи, що зниження процентних ставок в США і стабільна, хоча і повільна економіка, сприятимуть притоку інвестицій в жовтий метал.

У лютому JPM має намір поставити золота за ф'ючерсними контрактами на суму близько 4 мільярдів доларів. Інвестиційний банк є найбільшим дилером золота у світі.