Акції в Азії неспокійні, оскільки DeepSeek викликала занепокоєня щодо технологічних компаній. Nikkei падає

У вівторок азіатські фондові індекси рухалися у флетово-низькому діапазоні, причому японські ринки зазнали втрат, оскільки місцеві акції виробників мікросхем постраждали від побоювань з приводу нещодавно запущеної китайської моделі штучного інтелекту.

Ринки Китаю і Південної Кореї були закриті на час святкування Нового року за місячним календарем, і очікується, що обсяги торгів залишаться низькими протягом тижня через ще кілька регіональних свят.

Ринки Гонконгу трохи зміцнилися перед раннім закриттям.

Азійські ринки перейняли слабкість від Волл-стріт, де індекс NASDAQ Composite впав більш ніж на 3% через значні втрати в акціях технологічних компаній. Корпорація NVIDIA, яка є лідером ринку, втратила майже 600 мільярдів доларів протягом одного дня, що стало найгіршим падінням за всю історію її існування.

Але зараз розпродаж, схоже, демонструє ознаки сповільнення, а ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізуються на азіатських торгах.

Окрім DeepSeek, цього тижня в центрі уваги також низка великих американських технологічних компаній, які мають оголосити про свої прибутки в найближчі дні. Федеральна резервна система США також має намір зберегти процентні ставки на колишньому рівні за підсумками засідання в середу.

Японський індекс Nikkei 225 показав найгірший результат в Азії у вівторок, втративши майже 1%, в той час як індекс TOPIX трохи виріс.

На Nikkei тиснули, головним чином, втрати в акціях найбільших виробників мікросхем, причому акції компанії Advantest Corp., постачальника Nvidia, втратили цілих 10%. Акції Tokyo Electron Ltd. та Renesas Electronics Corp. впали від 2% до 4%, а технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. втратив 4,7%.

DeepSeek спричинив розгром світових акцій виробників мікросхем, оскільки його модель R1 виявилася такою ж продуктивною, як у конкурентів, таких як ChatGPT, але при цьому використовувала набагато старіше обладнання і мала нижчу собівартість виробництва.

Ця модель викликала сумніви щодо необхідності інвестування мільярдів доларів у вдосконалені мікросхеми ШІ та інфраструктуру центрів обробки даних, коли компанії могли б натомість створити більш економні та ефективні моделі ШІ.

Такий сценарій значно підірве попит на ШІ, який виробники мікросхем спостерігали протягом останніх двох років.

Втрати китайських акцій технологічних компаній були набагато менш вираженими: гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,2% на святкових торгах. Місцеві інтернет-гіганти, в тому числі Baidu Inc, Xiaomi Corp, Tencent Holdings Ltd і Alibaba Group Holding Ltd, виросли у вівторок від 1% до 5%, продовживши різке зростання з попередньої сесії на тлі зростаючого оптимізму щодо можливостей ШІ в Китаї.



Австралійський ASX 200 мало змінився у вівторок на тлі підвищеної обережності перед ключовими даними по інфляції індексу споживчих цін за четвертий квартал, які будуть опубліковані в середу.

Ці дані, ймовірно, вплинуть на очікування зниження процентної ставки Резервним банком Австралії на тлі зростаючої впевненості в тому, що зниження може відбутися вже в лютому.

Але австралійська інфляція в останні квартали залишається в основному стійкою, що викликає сумніви щодо того, наскільки великий простір для зниження ставок має РБА. Центральний банк також не дав жодних натяків на свої плани щодо зниження ставок.

На більш широких азійських ринках ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а місцеві акції відновились після падіння до більш ніж семимісячного мінімуму в понеділок.