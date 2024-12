Акції в Азії зростають на святкових торгах на тлі зростання технологій

Більшість азійських акцій зросли у вівторок завдяки зростанню акцій технологічних компаній, які слідували за своїми американськими аналогами, хоча обсяги торгів були незначними перед різдвяними канікулами.

Регіональні ринки отримали позитивні сигнали від Волл-стріт, яка в понеділок закрилася зростанням, оскільки акції технологічних компаній компенсували частину своїх різких втрат минулого тижня. Ф'ючерси на американські фондові індекси на азіатських торгах не змінилися.

У вівторок на Волл-стріт буде скорочена торгова сесія, як і на більшості азіатських ринків.

Азійські ринки зазнали втрат на останніх сесіях після того, як Федеральна резервна система повідомила про уповільнення темпів зниження процентних ставок у 2025 році - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для активів, що залежать від ризику.

Японський індекс Nikkei 225 трохи знизився у вівторок, так само як і TOPIX.

Основна увага була прикута до автовиробників Honda Motor Co Ltd і Nissan Motor Co, Ltd, після того, як вони підтвердили в понеділок, що ведуть переговори про потенційне злиття, яке буде завершено в 2026 році.

Акції Honda зросли на 15%, в тому числі завдяки тому, що компанія оголосила про викуп акцій на суму 1,1 трильйона ієн (7 мільярдів доларів США).

Акції Nissan, з іншого боку, торгувалися без змін після того, як відіграли більшу частину втрат, зафіксованих на початку сесії. Акції різко зросли в понеділок після того, як вперше з'явилася новина про злиття.

Mitsubishi Motors, в якій Nissan володіє 34% акцій, також розглядає можливість приєднання до злиття. Її акції зросли на 3,6%.

Після завершення угоди Honda-Nissan стане третім найбільшим автовиробником у світі за обсягом продажів. Але аналітики відзначили, що дата укладання угоди - 2026 рік - є занадто обережною, особливо з огляду на те, що автовиробники борються з тривалим падінням продажів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,7% кожен, а завдяки зростанню акцій технологічних компаній гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1%.

Ринки чекали більшої ясності щодо планів Пекіна щодо стимулюючих заходів на наступний рік. Нещодавні повідомлення свідчать про те, що країна збільшить бюджетні витрати для підтримки економічного зростання.

Оптимізм щодо збільшення стимулів допоміг китайським акціям пережити нещодавній спад на азійських ринках. Найближчими днями мають бути опубліковані дані китайського індексу менеджерів із закупівель, які нададуть більше інформації про найбільшу економіку Азії.

Більшість азіатських фондових індексів зростали під час скорочених святкових торгів. Австралійський ASX 200 додав 0,1%, оскільки протокол грудневого засідання Резервного банку показав, що політики сигналізують про можливе зниження процентних ставок.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, оскільки зростання акцій технологічних компаній було нівельоване постійним занепокоєнням щодо політичних потрясінь в країні.

Сінгапурський індекс Straits Times Index виріс на 0,5%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття, оскільки індекс зазнав значних втрат протягом останніх кількох тижнів.