Ціни на золото принишкли перед рішенням ФРС по ставці. Мідь постраждала від слабких даних по Китаю

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах в понеділок, відіграючи деякі втрати останніх сесій, оскільки інвестори залишалися упередженими до долара перед останнім в цьому році засіданням Федеральної резервної системи США.

Серед промислових металів, ціни на мідь також перебували під тиском сильного долара, а змішані економічні показники з Китаю не додали впевненості в попиті.

Минулого тижня спостерігалося зростання цін на золото на тлі перспективи зниження процентних ставок у США в найближчій перспективі. Але це було нівельовано невизначеністю щодо довгострокових перспектив ставок, які ФРС, ймовірно, розкриє цього тижня.

О 06:02 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 2653,47 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 0,2% до 2671,05 доларів за унцію.

Трейдери залишаються настороженими щодо жовтого металу перед засіданням ФРС цього тижня. Очікується, що за підсумками засідання в середу центробанк знизить ставки на 25 базисних пунктів, що призведе до зниження ставок в цілому на 100 б.п. в 2024 році.

Але за перспективами центрального банку щодо ставок будуть уважно стежити, особливо в світлі останніх даних, які свідчать про те, що інфляція в листопаді стала більш стійкою, в той час як ринок праці залишився сильним.

Очікується, що ФРС продемонструє більшу обережність щодо майбутнього пом'якшення, що може призвести до збереження високих ставок у довгостроковій перспективі.

Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота та інших недохідних активів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Долар зміцнився, чинячи тиск на ціни на золото протягом минулого тижня.

Тим не менш, аналітики ANZ заявили, що вони залишаються «бугаями» щодо золота, прогнозуючи спотові ціни на рівні 2900 доларів за унцію в 2025 році. Хоча очікується, що в наступному році зростання буде помірним, високі економічні та геополітичні ризики, як і раніше, будуть підтримувати попит на золото як на актив-прихісток.

Інші дорогоцінні метали знизилися в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $921,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $31,005 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 044,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,4% до $4,1780 за фунт.

Червоний метал продовжив втрати після того, як дані в понеділок намалювали змішану картину китайської економіки. У той час як промислове виробництво в листопаді зросло, як і очікувалося, зростання роздрібних продажів різко сповільнилося, а зростання інвестицій в основний капітал розчарувало.

Дані були опубліковані після того, як нещодавня політична зустріч на вищому рівні в країні не дала жодних натяків на плани Пекіну щодо додаткових стимулів.

Китай є найбільшим світовим імпортером міді, і занепокоєння щодо уповільнення попиту на тлі ослаблення економіки є основним фактором, що впливає на ціни на мідь.