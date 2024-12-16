Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото принишкли перед рішенням ФРС по ставці. Мідь постраждала від слабких даних по Китаю

08:14 16.12.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото мало змінилися на азіатських торгах в понеділок, відіграючи деякі втрати останніх сесій, оскільки інвестори залишалися упередженими до долара перед останнім в цьому році засіданням Федеральної резервної системи США.

Серед промислових металів, ціни на мідь також перебували під тиском сильного долара, а змішані економічні показники з Китаю не додали впевненості в попиті.

Минулого тижня спостерігалося зростання цін на золото на тлі перспективи зниження процентних ставок у США в найближчій перспективі. Але це було нівельовано невизначеністю щодо довгострокових перспектив ставок, які ФРС, ймовірно, розкриє цього тижня.

О 06:02 EET спотове золото подорожчало на 0,2% до 2653,47 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в лютому, впали на 0,2% до 2671,05 доларів за унцію.

Трейдери залишаються настороженими щодо жовтого металу перед засіданням ФРС цього тижня. Очікується, що за підсумками засідання в середу центробанк знизить ставки на 25 базисних пунктів, що призведе до зниження ставок в цілому на 100 б.п. в 2024 році.

Але за перспективами центрального банку щодо ставок будуть уважно стежити, особливо в світлі останніх даних, які свідчать про те, що інфляція в листопаді стала більш стійкою, в той час як ринок праці залишився сильним.

Очікується, що ФРС продемонструє більшу обережність щодо майбутнього пом'якшення, що може призвести до збереження високих ставок у довгостроковій перспективі.

Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота та інших недохідних активів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Долар зміцнився, чинячи тиск на ціни на золото протягом минулого тижня.

Тим не менш, аналітики ANZ заявили, що вони залишаються «бугаями» щодо золота, прогнозуючи спотові ціни на рівні 2900 доларів за унцію в 2025 році. Хоча очікується, що в наступному році зростання буде помірним, високі економічні та геополітичні ризики, як і раніше, будуть підтримувати попит на золото як на актив-прихісток.

Інші дорогоцінні метали знизилися в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до $921,75 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,1% до $31,005 за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 044,0 за тонну, а лютневі ф'ючерси на мідь подешевшали на 0,4% до $4,1780 за фунт.

Червоний метал продовжив втрати після того, як дані в понеділок намалювали змішану картину китайської економіки. У той час як промислове виробництво в листопаді зросло, як і очікувалося, зростання роздрібних продажів різко сповільнилося, а зростання інвестицій в основний капітал розчарувало.

Дані були опубліковані після того, як нещодавня політична зустріч на вищому рівні в країні не дала жодних натяків на плани Пекіну щодо додаткових стимулів.

Китай є найбільшим світовим імпортером міді, і занепокоєння щодо уповільнення попиту на тлі ослаблення економіки є основним фактором, що впливає на ціни на мідь.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3662  0,11 0,27 42,0004  0,09 0,23
EUR 43,5908  0,20 0,47 44,3377  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на 13.12.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес