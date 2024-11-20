Ціни на золото зростають на тлі збереження побоювань щодо Росії та України

Ціни на золото зросли в середу, зміцнившись на тлі попиту на прихісток через посилення напруженості навколо Росії та України, хоча стійкість долара обмежила загальний приріст.

Цього тижня жовтий метал різко відскочив від двомісячних мінімумів, отримавши деяке полегшення від незначного ослаблення долара. Але в середу долар відновився після нещодавніх втрат, що обмежило зростання золота.

Спотове золото о 06:35 EET подорожчало на 0,2% до 2636,28 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,3% до 2639,50 доларів за унцію

Зростання напруженості між Росією і Україною стало найбільшою точкою підтримки для золота, оскільки попит на безпечний притулок збільшився після того, як Москва знизила поріг ядерної відплати за напади на Україну.

Цей крок став відповіддю на те, що США, за повідомленнями, дозволили Україні використовувати проти Росії ракети дальнього радіусу дії, що, за попередженням Москви, може означати жахливу ескалацію конфлікту.

Тим не менш, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що країна зробить все можливе, щоб уникнути ядерної війни. Але військові дії з Україною не припинилися.

Але сильний долар обмежив відновлення золота на цьому тижні, особливо після того, як в середу долар відновився після триденних втрат. Долар також залишався близьким до річного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Ринки залишалися невизначеними щодо того, як президентство Дональда Трампа вплине на економіку США і процентні ставки, на тлі деяких сумнівів щодо того, чи буде Федеральна резервна система знижувати ставки в грудні.

За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставок на 25 базисних пунктів на рівні 61%, а ймовірність того, що ставки залишаться незмінними, становила 39%.

Золото впало з рекордних максимумів після перемоги Трампа на виборах на початку листопада, хоча зараз ця торгівля, схоже, охолоджується.

Інші дорогоцінні метали також зупинилися в середу після деякого зростання цього тижня. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $979,25 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло не змінилися - $31,260 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,3% до $9 150,50 за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь виросли на 0,1% до $4,1713 за фунт.

Мідь також зазнала значних втрат в останні тижні, особливо після того, як нещодавні заходи стимулювання з боку Китаю, найбільшого імпортера, не дали бажаного результату.

Ринки прийняли посередні сигнали від Китаю, який залишив базову процентну ставку по кредитах без змін в середу.