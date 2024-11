Акції в Азії коливаються на тлі звітності Nvidia, Китай залишив ставки без змін

Азіатські фондові індекси в середу залишалися в вузькому діапазоні, оскільки акції технологічних компаній стали непевними перед ключовою звітністю Nvidia Corp, в той час як китайські ринки зазнали труднощів після того, як Пекін залишив свої базові кредитні ставки без змін.

Регіональні ринки не отримали достатньої підтримки від позитивної нічної сесії на Волл-стріт, яка була викликана, в основному, зростанням акцій NVIDIA Corporation та інших технологічних компаній.

Ф'ючерси на американські фондові індекси стабілізувалися на азіатських торгах, оскільки основна увага прикута до звітності Nvidia, яка має бути опублікована після закриття американського ринку в середу. Компанія вважається лідером попиту на штучний інтелект і, ймовірно, задасть курс для акцій технологічних компаній в найближчі дні.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,1% відповідно. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,2%.

У середу Народний банк Китаю залишив свої однорічні і п'ятирічні LPR без змін, при цьому Пекін, ймовірно, утримується від подальшого стимулювання, поки не отримає більш чітке уявлення про те, що президентство Дональда Трампа спричинить за собою для китайсько-американських відносин.

У жовтні Китай скоротив LPR трохи більше, ніж очікувалося, оскільки країна оголосила про низку серйозних стимулюючих заходів для прискорення млявого зростання.

Але Пекін утримався від оголошення більш цілеспрямованих фіскальних заходів, оскільки, за словами аналітиків, уряд спостерігав за впливом запропонованих Трампом торговельних мит на економіку.

Ця тенденція призвела до того, що китайські ринки відстають від своїх азійських колег на останніх сесіях.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX в середу впали на 0,4% і 0,2% відповідно.

Дані показали, що країна зафіксувала більший, ніж очікувалося, дефіцит торгового балансу в жовтні, оскільки місцевий імпорт несподівано зріс протягом місяця. Це свідчить про те, що попит в Японії все ще залишається відносно високим.

Серед окремих японських акцій акції Seven & i Holdings Co., Ltd. зросли більш ніж на 8% до рекордного рівня після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що сім'я Іто, засновники рітейлера, готується до приватного продажу компанії до кінця поточного фінансового року.

Акції Tokyo Gas Co., Ltd. зросли майже на 12% після того, як американський інвестор-активіст Elliott Management придбав 5% акцій компанії.

Цього тижня основна увага прикута до даних по споживчій інфляції в Японії за жовтень, які будуть опубліковані в п'ятницю.

Акції азіатських постачальників Nvidia в середу торгувалися різноспрямовано, з акцентом на прибутки чіпмейкера в третьому кварталі. Очікується, що Nvidia продемонструє значне зростання прибутку завдяки високому попиту на ШІ, хоча основна увага буде зосереджена на тому, чи залишаться її перспективи сильними.

Південнокорейський гігант з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc виріс на 1,2%, в той час як його конкурент Samsung Electronics Co Ltd впав на 1,2%.

Тайванська TSMC не змінилася на торгах в Тайбеї, в той час як Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відома як Foxconn, зросла на 1,2%.

В Японії виробник обладнання для тестування чіпів Advantest Corp. впав на 0,8%.

Акції інших азійських компаній в основному знизилися. Апетит до ризику також знизився через зростання занепокоєння щодо російсько-української війни, особливо після того, як Москва знизила поріг ядерного реагування.

Австралійський ASX 200 впав на 0,4%, а південнокорейський KOSPI додав 0,5%, відновившись після нещодавнього тримісячного мінімуму.