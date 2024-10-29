Ціни на золото падають, оскільки послаблення ситуації на Близькому Сході може знизити попит на прихісток

Ціни на золото впали з майже рекордних максимумів на азіатських торгах у понеділок, оскільки послаблення занепокоєння щодо більшого конфлікту на Близькому Сході знизило попит на жовтий метал як на безпечну гавань.

Трейдери були здебільшого упереджено налаштовані щодо долара напередодні президентських виборів 2024 року, які відбудуться за тиждень. Потоки в долар також стимулювалися очікуваннями посилення політичної невизначеності в Японії після того, як коаліція на чолі з правлячою Ліберально-демократичною партією втратила парламентську більшість на виборах, що відбулися на вихідних.

Спотове золото о 06:11 EET впало на 0,7% до 2 729,65 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, впали на 0,5% до 2 741,80 доларів за унцію.

Занепокоєння щодо більшого конфлікту на Близькому Сході зменшилось після того, як Ізраїль не атакував нафтові та ядерні об'єкти Ірану під час атаки на вихідних.

Хоча Тегеран погрожував відплатою за напад, іранські лідери також применшили вплив ізраїльського удару.

Занепокоєння з приводу нападу Ізраїлю на Іран - через удар на початку жовтня - було ключовим фактором невизначеності на ринках, особливо через побоювання, що будь-яка шкода, завдана нафтовій або ядерній інфраструктурі Ірану, означатиме жахливу ескалацію конфлікту.

Ця думка підживлювала попит на золото як на безпечний актив протягом останнього місяця, при цьому жовтий метал все ще залишається в полі зору нещодавніх пікових значень.

Очікується, що зростання невизначеності щодо президентських виборів у США також стимулюватиме попит на активи-прихістки, особливо з огляду на нещодавні опитування, які свідчать про напружену боротьбу між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Але долар, як виявилося, більше виграє від цієї невизначеності.

Інші дорогоцінні метали впали на тлі зміцнення долара. Ф'ючерси на платину впали на 0,8% до 1026,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1% до 33,435 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в понеділок, оскільки основна увага була прикута до безлічі ключових економічних показників, які повинні бути опубліковані на цьому тижні.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до 9520,50 доларів за тонну, а грудневі ф'ючерси на мідь впали на 0,7% до 4,3373 доларів за фунт.

Червоний метал зазнавав значних втрат протягом листопада, оскільки трейдери були в значній мірі пригнічені новими стимулюючими заходами в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Дані, опубліковані на вихідних, показали, що у вересні промисловий прибуток Китаю різко скоротився. Дані по індексу менеджерів із закупівель в країні за жовтень мають бути опубліковані цього тижня і повинні надати більше інформації.

Цього тижня також вийдуть дані по валовому внутрішньому продукту США і єврозони, а також індекс цін PCE - основний показник інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США.