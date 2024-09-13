Фінансові новини
- |
- 13.09.24
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі зростання бетів на зниження ставок
09:00 13.09.2024 |
У п'ятницю ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах, підтримувані постійними припущеннями про те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки наступного тижня, в той час як підвищений попит на активи-притулки перед президентськими виборами в США також сприяв зростанню цін.
У четвер і п'ятницю жовтий метал зростав услід за зниженням курсу долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки продовжували робити бети на зниження процентної ставки, незважаючи на деякі сильніші дані по інфляції.
Ознаки слабкості на ринку праці також сприяли цьому.
Спотове золото о 05:47 EET подорожчало на 0,3% до 2 566,59 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,6% до 2 594,70 доларів за унцію. Спотове золото зросло до рекордного максимуму в $2 570,06 на початку сесії, в той час як ф'ючерси на золото наблизились до піку в $2 600.
Зростання цін на жовтий метал відбулося на тлі того, що інвестори залишалися переконаними в тому, що ФРС знизить ставки на засіданні наступного тижня.
Але ринки не були впевнені в масштабах потенційного зниження ставок. Сильні показники інфляції, опубліковані раніше цього тижня, змінили очікування в бік меншого зниження ставки на 25 б.п.
Але м'які дані з ринку праці, зокрема, кількість заявок на допомогу з безробіття, опубліковані в четвер, повернули бети на зниження ставки на 50 б.п. За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 б.п. в 58%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - в 42%.
Але аналітики все ще очікують, що засідання наступного тижня ознаменує початок циклу пом'якшення для ФРС, коли центральний банк, як очікується, знизить ставки щонайменше на 100 б.п. до кінця року. Після вересня до кінця року залишилося ще два засідання ФРС.
Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.
Інші дорогоцінні метали зросли на цій думці, хоча вони все ще відставали від золота. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $989,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до $30,280 за унцію.
Ціни на промислові метали зросли завдяки перспективам зниження ставок, оскільки вони є передвісниками зростання економічної активності. Ціни на мідь також підтримали надії на додаткові стимулюючі заходи в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до 9280,0 доларів США за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до 4,2260 доларів США за фунт.
Низка слабких економічних показників з Китаю призвела до збільшення ставок на те, що Пекін вживатиме більше заходів стимулювання для підтримання зростання. Аналітики Citi заявили, що очікують «поступових» заходів стимулювання від Китаю до кінця року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блінкен прокоментував можливість збиття Польщею російських повітряних цілей
|США дозволять Україні удари вглиб РФ, але не ракетами ATACMS, - Times
|Росія атакувала судно із вантажем української пшениці для Єгипту
|Рада НБУ затвердила Засади грошово-кредитної політики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Переваги та недоліки телевізорів з криволінійним дисплеєм
У РУБРИЦІ
|Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі зростання бетів на зниження ставок
|Азійські акції дрейфують вгору на тлі спекуляцій щодо зниження ставок; Японія відстає
|Долар слабшає, оскільки трейдери збільшують бети на значне зниження ставки ФРС
|Індекси Волл-стріт закрилися з підвищенням; дані свідчать на користь меншого зниження ставки ФРС
|Динаміка послаблення буде дещо слабшою: експерт ICU про курс валют на кінець року
|SWIFT створює інфраструктуру для операцій з цифровими активами
Бізнес
|Твердотілі батареї від Mercedes та Factorial: запас ходу на 80% вищий, вага на 40% менша
|HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800
|Що вміє нова кнопка Camera Control у iPhone 16
|Названо імена претендентів на статус першого в історії доларового трильйонера
|Sony офіційно представила PlayStation 5 Pro з кращим процесором та вищою ціною
|Місія SpaceX: приватні особи вийдуть у відкритий космос
|Конструктор сайтів Wix припиняє обслуговувати Росію та блокує всі акаунти