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АНАЛІТИКА

Ціни на золото досягли рекордного рівня на тлі зростання бетів на зниження ставок

09:00 13.09.2024 |

Фінанси

 

У п'ятницю ціни на золото досягли рекордного максимуму на азіатських торгах, підтримувані постійними припущеннями про те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки наступного тижня, в той час як підвищений попит на активи-притулки перед президентськими виборами в США також сприяв зростанню цін.

У четвер і п'ятницю жовтий метал зростав услід за зниженням курсу долара і прибутковості казначейських облігацій, оскільки ринки продовжували робити бети на зниження процентної ставки, незважаючи на деякі сильніші дані по інфляції.

Ознаки слабкості на ринку праці також сприяли цьому.

Спотове золото о 05:47 EET подорожчало на 0,3% до 2 566,59 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,6% до 2 594,70 доларів за унцію. Спотове золото зросло до рекордного максимуму в $2 570,06 на початку сесії, в той час як ф'ючерси на золото наблизились до піку в $2 600.

Зростання цін на жовтий метал відбулося на тлі того, що інвестори залишалися переконаними в тому, що ФРС знизить ставки на засіданні наступного тижня.

Але ринки не були впевнені в масштабах потенційного зниження ставок. Сильні показники інфляції, опубліковані раніше цього тижня, змінили очікування в бік меншого зниження ставки на 25 б.п.

Але м'які дані з ринку праці, зокрема, кількість заявок на допомогу з безробіття, опубліковані в четвер, повернули бети на зниження ставки на 50 б.п. За даними CME Fedwatch, трейдери оцінювали ймовірність зниження ставки на 25 б.п. в 58%, а ймовірність зниження на 50 б.п. - в 42%.

Але аналітики все ще очікують, що засідання наступного тижня ознаменує початок циклу пом'якшення для ФРС, коли центральний банк, як очікується, знизить ставки щонайменше на 100 б.п. до кінця року. Після вересня до кінця року залишилося ще два засідання ФРС.

Зниження ставок є позитивним фактором для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали зросли на цій думці, хоча вони все ще відставали від золота. Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до $989,80 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,6% до $30,280 за унцію.

Ціни на промислові метали зросли завдяки перспективам зниження ставок, оскільки вони є передвісниками зростання економічної активності. Ціни на мідь також підтримали надії на додаткові стимулюючі заходи в Китаї, який є найбільшим імпортером міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,7% до 9280,0 доларів США за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до 4,2260 доларів США за фунт.

Низка слабких економічних показників з Китаю призвела до збільшення ставок на те, що Пекін вживатиме більше заходів стимулювання для підтримання зростання. Аналітики Citi заявили, що очікують «поступових» заходів стимулювання від Китаю до кінця року.

За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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