Ціни на золото зростають, зберігаючи рекордні максимуми на тлі бетів на менше зниження ставок

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер і залишилися на рівні рекордних максимумів, оскільки трейдери вважають, що жовтий метал все ще виграє від зниження процентних ставок.

Але бети на різке зниження процентної ставки Федеральним резервом значно зменшилися після того, як дані по інфляції базового індексу споживчих цін за серпень виявилися вищими, ніж очікувалося. Трейдери готуються до меншого, на 25 базисних пунктів, зниження ставки у вересні, що сприяло зміцненню долара і обмежило зростання золота.

Спотове золото о 06:36 EET подорожчало на 0,2% до 2 516,88 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2 544,55 доларів за унцію.

Спотове золото торгувалося трохи нижче рекордного максимуму в $2 532,05 за унцію після того, як на початку тижня воно було на відстані витягнутої руки від цього рівня.

Минулого тижня жовтий метал отримав вигоду від деякого збільшення попиту на активи-прихістки, особливо на тлі побоювань щодо рецесії в США, які негативно вплинули на ринки, що орієнтуються на ризики.

Згідно з даними CME Fedwatch Tool, опублікованими в середу, трейдери значно зменшили очікування зниження ставки на 50 б.п. на засіданні ФРС наступного тижня, і тепер очікується, що центральний банк знизить ставку на 25 б.п.

Тривка інфляція дає ФРС менше стимулів для різкого зниження процентних ставок.

Перед засіданням наступного тижня ринки також будуть змушені чекати на дані по інфляції індексу цін виробників, які мають бути опубліковані пізніше в четвер.

Тим не менш, перспектива зниження ставок, як і раніше, є позитивним сценарієм для золота і дорогоцінних металів, оскільки знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до $961,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до $29,047 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в четвер, компенсувавши деякі недавні втрати, оскільки низка слабких економічних показників Китаю викликала очікування більшого стимулювання в найбільшому в світі імпортері міді.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до $9 180,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4 180 за фунт.

Низка слабких економічних показників з Китаю обвалила ціни на мідь протягом минулого тижня, оскільки трейдери побоювалися, що уповільнення темпів зростання в країні знизить її апетит до міді. Китайський імпорт міді також падає третій місяць поспіль.

Але це породило надії на додаткові стимулюючі заходи в країні. Аналітики Citi написали в нещодавній записці, що уряд, швидше за все, запровадить додаткові заходи зі зниження процентних ставок та рефінансування іпотечних кредитів, щоб підтримати сповільнення зростання і місцевий попит.