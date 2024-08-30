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Ціни на золото знижуються в очікуванні даних по інфляції в США
08:57 30.08.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах в п'ятницю, але залишилися близькими до рекордних максимумів, оскільки ринки чекають на нові підказки щодо процентних ставок з ключових даних по інфляції в США, які мають бути опубліковані сьогодні.
Але ціни на злитки налаштовані на сильне зростання в серпні, оскільки поєднання попиту на безпечний притулок і очікування зниження процентних ставок призвело до рекордних максимумів жовтого металу.
Спотове золото о 07:08 EET подешевшало на 0,3% до 2 514,55 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, подешевшали на 0,5% до 2 547,80 доларів за унцію.
Спотові ціни в серпні зросли приблизно на 2,8% після досягнення рекордного максимуму в $2 531,72 за унцію на початку місяця.
Напруженість на Близькому Сході стимулювала попит на золото як на безпечний притулок, так само як і втеча з ризикових ринків на початку місяця. Ознаки стабільної купівлі золота центральними банками на ринках, що розвиваються, також підтримали ціни.
Але найбільшою підтримкою для золота стали очікування зниження процентних ставок у США, що створює більш сприятливі умови для інвестування в жовтий метал.
Пізніше в п'ятницю буде опублікований індекс цін PCE - основний показник інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США, який дасть нові підказки щодо процентних ставок.
Очікується, що дані PCE покажуть, що інфляція в липні залишалася стійкою, що в поєднанні з нещодавніми ознаками стійкості американської економіки може дати ФРС менше стимулів для різкого зниження процентних ставок. Долар зміцнився на цій думці і прямує до тижневого зростання.
Але трейдери все ще розраховують на зниження ставки щонайменше на 25 базисних пунктів у вересні, за даними CME Fedwatch.
Серед інших дорогоцінних металів, ціни на платину і срібло в п'ятницю були змішаними, але значно відставали від золота в серпні.
Серед промислових металів, ціни на мідь виросли в п'ятницю після того, як повідомлення про додаткові заходи стимулювання в Китаї, найбільшому імпортері міді, підвищили настрої.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 324,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,8% до $4,2447 за фунт.
За повідомленнями ЗМІ, Пекін розглядає можливість рефінансування іпотечних кредитів на суму близько $5,4 трлн - крок, який, ймовірно, стане поштовхом для китайського ринку нерухомості, що перебуває в занепаді.
Ринок нерухомості є основним джерелом китайського попиту на мідь, а уповільнення темпів зростання в цьому секторі викликало постійні занепокоєння щодо уповільнення китайського попиту на червоний метал.
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