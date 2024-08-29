Ціни на золото зростають, утримуючи рекордні максимуми в полі зору

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки відскок долара сповільнився напередодні ключових даних по інфляції, які, ймовірно, вплинуть на перспективи зниження процентних ставок.

Певний попит на прихісток також підтримав ціни на злитки, особливо після того, як невтішні прибутки фаворита ринку корпорації NVIDIA схвилювали світові фондові ринки.

Спотове золото о 06:50 EET подорожчало на 0,4% до 2 515,76 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,4% до 2 515,91 доларів за унцію.

Спотові ціни були менш ніж на $20 від рекордного максимуму в $2 532,05 за унцію, досягнутого минулого тижня.

Хоча з того часу жовтий метал намагався досягти нових максимумів, він все ще залишався відносно добре продаваним на тлі зростаючої впевненості в тому, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у вересні - сценарій, який принесе користь золоту. М'якший долар також сприяв ринкам металів, хоча цього тижня долар різко відскочив від 13-місячних мінімумів.

Попит на прихісток також вплинув на стійкість золота, оскільки напруженість на Близькому Сході не демонструвала жодних ознак послаблення, а призупинення видобутку нафти в Лівії додало нового рівня невизначеності.

Торгівля активами-притулками підсилилася падінням акцій фаворита ринку компанії Nvidia, що спричинило втрати на більш широких фондових ринках через побоювання, що торгівля штучним інтелектом охолоджується.

Але в найближчі дні основна увага буде зосереджена на економічних показниках США. Пізніше в четвер будуть опубліковані переглянуті дані по валовому внутрішньому продукту, після того, як попередні дані, опубліковані минулого місяця, показали, що в другому кварталі економіка залишилася сильною.

У п'ятницю будуть опубліковані дані по індексу цін PCE. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС і, ймовірно, вплине на очікування щодо зниження ставок.

За даними CME Fedwatch, ринки розділились між зниженням ставки на 25 та 50 базисних пунктів у вересні.

Перспектива зниження ставок знизила курс долара і підтримала більш широкі ринки металів, хоча вони в основному відставали від золота. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $942,50 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,8% до $29,858 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи зросли в четвер, хоча ралі, яке спостерігалося протягом останніх тижнів, схоже, вичерпало себе.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,3% до $9 268,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до $4,2190 за фунт.

Але нещодавній підйом міді, схоже, вичерпує себе, особливо з огляду на те, що настрої щодо найбільшого імпортера - Китаю - залишаються стримуваними через побоювання щодо поновлення торговельної війни із Заходом.

Тим не менш, перспектива поліпшення економічного зростання на тлі зниження процентних ставок стимулювала деякі бети на те, що світовий попит на мідь покращиться.