Ціни на золото досягли рекордних максимумів понад $2 500 на тлі зростання сподівань на зниження ставок

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в середу після досягнення рекордних максимумів цього тижня, оскільки перспектива зниження процентних ставок в США послабила долар і прискорила приплив капіталу в жовтий метал.

Ціни на більшість металів також зросли завдяки слабкому долару і падінню прибутковості казначейських облігацій, хоча їх темпи зростання сповільнилися на тлі загального руху від ризику на ринках.

Спотове золото о 06:51 EET подорожчало на 0,1% до 2 515,44 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в грудні, зросли на 0,1% до 2 553,35 доларів за унцію. У вівторок спотові ціни досягли рекордного рівня в $2 531,72 за унцію.

Ціни на золото та інші метали були підтримані, головним чином, бетами на те, що Федеральна резервна система США почне знижувати процентні ставки у вересні.

За даними CME Fedwatch, думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 або 50 базисних пунктів.

Цього тижня основна увага прикута до виступу голови ФРС Джерома Пауелла на симпозіумі в Джексон-Холі в п'ятницю, де, як очікується, він продовжить «голубиний» нахил ФРС. Але аналітики не очікують, що Пауелл чітко спрогнозує можливе зниження ставок.

Сьогодні має бути опублікований протокол липневого засідання ФРС, після того, як центральний банк під час засідання продемонстрував «голубиний акорд».

Перспектива зниження ставок є позитивною для золота, оскільки знижує альтернативну вартість інвестування в недохідні активи.

Ця думка, у поєднанні з нещодавнім ослабленням долара, стала ключовим фактором зростання на ринках металів. Але більша частина цих покупок була спрямована на золото, в той час як інші дорогоцінні метали отримали незначний приріст.

Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $956,25 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,1% до $29,538 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи виросли в середу, продовживши відскік від недавніх мінімумів на ознаках поліпшення попиту в Китаї, найбільшому імпортері.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до $9 222,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% до $2 554,10 за фунт.

Дані, опубліковані раніше цього тижня, показали, що експорт міді з Китаю в липні впав, оскільки внутрішні покупці скористалися нещодавнім зниженням цін на мідь.

Це свідчить про деяке поліпшення попиту на мідь в Китаї після того, як імпорт міді в країну скорочувався два місяці поспіль.

Але ознаки стійкої економічної слабкості в Китаї все ще обмежують загальне зростання цін на мідь, враховуючи, що найбільший в світі імпортер міді бореться з відновленням після COVID-19 протягом майже двох років.