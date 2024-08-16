Ціни на золото наблизилися до рекордних максимумів на тлі послаблення побоювань щодо рецесії

Ціни на золото дещо знизилися на азіатських торгах у п'ятницю, оскільки послаблення побоювань щодо рецесії обмежило попит на активи-прихістки, хоча стійкі очікування зниження процентних ставок утримували ціни на жовтий метал на рівні, близькому до рекордних максимумів.

Ціни також були на шляху до помірно позитивного тижня, хоча загальний приріст був обмежений тим, що трейдери закладали в ціну менше зниження процентної ставки у вересні.

Спотове золото о 07:08 EET подешевшало на 0,1% до 2453,02 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні подешевшали на 0,1% до 2490,15 доларів за унцію.

Спотові ціни за тиждень зросли на 0,9% і були на відстані близько 30 доларів від рекордного максимуму.

М'які дані по інфляції, опубліковані на початку тижня, сприяли зростанню бетів на те, що Федеральний резерв знизить процентні ставки у вересні, хоча зростання споживчої інфляції в місячному обчисленні змусило трейдерів схилятися до зниження ставки на 25 базисних пунктів, а не на 50 б.п..

Сильніші, ніж очікувалося, дані з роздрібних продажів також вселили більше впевненості в економіку США, водночас підірвавши очікування щодо більшого зниження ставки.

Але перспектива зниження ставок все ще є позитивною для золота, оскільки знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Постійні побоювання щодо повномасштабної війни на Близькому Сході, між Іраном та Ізраїлем, також підтримують певний попит на золото як на засіб захисту.

Аналітики Alpine Macro рекомендують купувати золото на випадок погіршення ситуації на Близькому Сході, особливо з огляду на те, що Іран має намір помститися Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані.

Ціни на інші дорогоцінні метали впали в п'ятницю, але також закріпили деяке зростання на цьому тижні.

Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $957,85 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,7% до $28,207 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи знизилися в п'ятницю, але були налаштовані на перший тижневий приріст за останні шість місяців, оскільки страйк на найбільшому в світі мідному руднику погіршив перспективи поставок.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 128,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,1368 за фунт. Обидва контракти зросли приблизно на 3% за тиждень, перервавши п'ятитижневу серію втрат.

Робітники чилійського рудника Escondida, на який припадає 5% світових поставок міді, цього тижня оголосили страйк через суперечки про компенсації.

Будь-які тривалі перебої у виробництві на Escondida погіршують перспективи світових поставок міді, що, як очікується, підтримає ціни.

Але більш значне зростання цін на мідь стримується постійним занепокоєнням з приводу млявого попиту на мідь, особливо після низки слабких економічних показників від найбільшого імпортера міді - Китаю.