Ціни на золото зростають, рекордні максимуми близькі, оскільки дані по індексу споживчих цін підживлюють бети на зниження ставок

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції в США підштовхнули бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки.

Зростанню цін на жовтий метал також сприяло поліпшення апетиту до ризику, в той час як щомісячне зростання індексу споживчих цін дозволило трейдерам підготуватися до менш значного зниження ставок у вересні.

Спотове золото о 07:05 EET подорожчало на 0,2% до 2452,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 2490,40 доларів за унцію.

Цього тижня спотові ціни на золото наблизилися до рекордного максимуму - понад 2480 доларів, оскільки попит на золото як на безпечний актив був підтриманий загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Але золото спочатку негативно відреагувало на дані по індексу споживчих цін в середу, оскільки зростання інфляції в місячному вимірі змусило трейдерів віддати перевагу меншому, на 25 базисних пунктів, зниженню ставки ФРС у вересні, свідчать дані CME Fedwatch Tool. Раніше цей інструмент вказував на те, що думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 б.п. і 50 б.п., причому останній варіант був більш сприятливим для ринків металів.

Тим не менш, перспектива зниження процентних ставок є позитивною для золота, оскільки нижчі ставки знижують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Це дозволило жовтому металу досягти нещодавніх максимумів, при цьому втрати долара і прибутковості казначейських облігацій також сприяли зростанню цін на золото.

Інші дорогоцінні метали також зросли в четвер. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $935,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $27,773 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в четвер на тлі деяких позитивних економічних показників з Китаю, найбільшого імпортера, хоча червоний метал все ще зазнавав значних втрат на останніх сесіях.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $8 991,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4 065 за фунт.

Дані з Китаю показали деяке поліпшення споживчих витрат: роздрібні продажі в липні зросли більше, ніж очікувалося.

Але промислове виробництво, яке є ключовим фактором попиту на мідь в Китаї, зросло менше, ніж очікувалося, так само як і інвестиції в основний капітал. Рівень безробіття в Китаї також несподівано зріс.

Занепокоєння з приводу уповільнення китайського попиту призвело до того, що ціна на мідь зазнала значних втрат протягом останнього місяця, особливо враховуючи те, що останні дані також показали, що імпорт міді в Китай падав два місяці поспіль.