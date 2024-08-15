Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають, рекордні максимуми близькі, оскільки дані по індексу споживчих цін підживлюють бети на зниження ставок

09:15 15.08.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на торгах в Азії в четвер, залишаючись близькими до рекордних максимумів, оскільки більш м'які, ніж очікувалося, дані по споживчій інфляції в США підштовхнули бети на те, що Федеральна резервна система почне знижувати ставки.

Зростанню цін на жовтий метал також сприяло поліпшення апетиту до ризику, в той час як щомісячне зростання індексу споживчих цін дозволило трейдерам підготуватися до менш значного зниження ставок у вересні.

Спотове золото о 07:05 EET подорожчало на 0,2% до 2452,56 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до 2490,40 доларів за унцію.

Цього тижня спотові ціни на золото наблизилися до рекордного максимуму - понад 2480 доларів, оскільки попит на золото як на безпечний актив був підтриманий загостренням геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Але золото спочатку негативно відреагувало на дані по індексу споживчих цін в середу, оскільки зростання інфляції в місячному вимірі змусило трейдерів віддати перевагу меншому, на 25 базисних пунктів, зниженню ставки ФРС у вересні, свідчать дані CME Fedwatch Tool. Раніше цей інструмент вказував на те, що думки трейдерів розділилися щодо зниження ставки на 25 б.п. і 50 б.п., причому останній варіант був більш сприятливим для ринків металів.

Тим не менш, перспектива зниження процентних ставок є позитивною для золота, оскільки нижчі ставки знижують альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Це дозволило жовтому металу досягти нещодавніх максимумів, при цьому втрати долара і прибутковості казначейських облігацій також сприяли зростанню цін на золото.

Інші дорогоцінні метали також зросли в четвер. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до $935,65 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,6% до $27,773 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в четвер на тлі деяких позитивних економічних показників з Китаю, найбільшого імпортера, хоча червоний метал все ще зазнавав значних втрат на останніх сесіях.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $8 991,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,5% до $4 065 за фунт.

Дані з Китаю показали деяке поліпшення споживчих витрат: роздрібні продажі в липні зросли більше, ніж очікувалося.

Але промислове виробництво, яке є ключовим фактором попиту на мідь в Китаї, зросло менше, ніж очікувалося, так само як і інвестиції в основний капітал. Рівень безробіття в Китаї також несподівано зріс.

Занепокоєння з приводу уповільнення китайського попиту призвело до того, що ціна на мідь зазнала значних втрат протягом останнього місяця, особливо враховуючи те, що останні дані також показали, що імпорт міді в Китай падав два місяці поспіль.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3262
  0,0202
 0,05
EUR
 1
 45,5497
  0,3540
 0,78

Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8575  0,16 0,39 41,4969  0,13 0,31
EUR 44,9500  0,01 0,02 45,7513  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3350  0,01 0,02 41,3550  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес