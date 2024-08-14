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Ціни на золото наблизилися до рекордних максимумів на прогнозах слабшого показника індексу споживчих цін

08:48 14.08.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото дещо знизилися на торгах в Азії в середу, але залишилися на рівні рекордного максимуму, оскільки трейдери очікують на ознаки послаблення споживчої інфляції після слабких даних по інфляції виробників.

Долар наблизився до восьмимісячних мінімумів після м'яких даних по інфляції у вівторок, що сприятливо позначилося на цінах на більшість металів. Але подальше зростання на ринках металів було стримане певною обережністю перед публікацією індексу споживчих цін у середу.

Спотове золото о 05:43 EET подешевшало на 0,2% до 2461,11 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні подешевшали на 0,3% до 2500,40 доларів за унцію.

Ф'ючерси на золото досягли рекордних максимумів цього тижня, а спотові ціни наблизились до рекордного рівня $2 483,78.

Зростання цін на жовтий метал відбулося після того, як у вівторок були опубліковані слабкі дані по інфляції індексу цін виробників, які підтвердили бети на те, що Федеральна резервна система знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів у вересні, хоча ринки все ще оцінювали можливість зниження на 25 базисних пунктів.

Більш слабкі показники ІЦВ посилили сподівання, що дані по ІСЦ, які вийдуть пізніше в середу, також покажуть, що інфляція в липні знизилась.

Зниження процентних ставок є позитивним фактором для жовтого металу, оскільки воно знижує альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Цього тижня попит на золото також збільшився після того, як з'явилися повідомлення про те, що Іран планує завдати удару у відповідь по Ізраїлю у зв'язку з вбивством лідера ХАМАС в Тегерані на початку серпня. У нічних повідомленнях говорилося, що ХАМАС випустив кілька ракет по Тель-Авіву.

Інші дорогоцінні метали в середу торгувалися різноспрямовано. Ф'ючерси на платину впали на 0,7% до $939,95 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло виросли на 0,2% до $27,832 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь впали в середу, але відновили деякі втрачені позиції на останніх сесіях після великого профспілкового страйку на шахті BHP Escondida в Чилі, на яку припадає близько 5% світових поставок міді.

Виробництво на шахті було скорочено, і будь-які шанси на продовження страйку можуть призвести до дефіциту пропозиції на ринках міді.

Ціни на мідь різко зросли у 2017 році після того, як профспілка провела 44-денний страйк - найдовший з усіх.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $8 963,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,0450 за фунт.

Обидва контракти дещо зросли цього тижня після того, як через побоювання щодо попиту в Китаї ціни на мідь впали до чотиримісячного мінімуму.

У четвер очікуються нові економічні сигнали з Китаю, в тому числі дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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