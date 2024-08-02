Американські індекси впали на початку серпня, оскільки дані знову викликають занепокоєння щодо уповільнення економіки

Американські акції розпочали серпень різким падінням після того, як низка економічних даних у четвер викликала занепокоєння, що економіка може сповільнюватися швидше, ніж очікувалося, в той час як Федеральна резервна система зберігає обмежувальну монетарну політику.

Акції спочатку відкрилися вище, частково завдяки зростанню акцій Meta Platforms після того, як її квартальні результати перевершили очікування, а материнська компанія Facebook опублікувала оптимістичні прогнози на третій квартал. Його акції закрилися на 5,87% вище, що стало найбільшим зростанням для S&P 500.

Однак ранній прибуток випарувався після того, як дані показали, що індекс виробничої активності Інституту управління поставками (ISM) впав до восьмимісячного мінімуму в липні на рівні 46,8, що свідчить про скорочення обсягів виробництва.

"Це викликає реальні побоювання, що ФРС запізнюється зі зниженням ставок", - сказав Лу Басенес, президент і головний ринковий стратег MDB Capital в Нью-Йорку.

"Мало хто з інвесторів вірить у те, що ФРС дотримуватиметься горезвісної м'якої посадки, і зараз дані починають підтверджувати ці побоювання".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 494,82 пункти, або 1,21%, до 40 347,97, S&P 500 - на 75,62 пункти, або 1,37%, до 5 446,68, а Nasdaq Composite - на 405,25 пункти, або 2,30%, до 17 194,15.

Серпень зазвичай є одним з найслабших місяців року для акцій.

Інші дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, минулого тижня зросла до 11-місячного максимуму, що свідчить про деяке пом'якшення ситуації на ринку праці, хоча сезонні фактори також зіграли свою роль.

Інвестори будуть стежити за урядовим звітом по заробітній платі в п'ятницю, щоб виявити будь-які ознаки подальшого ослаблення ринку праці.

Індекси S&P 500 та Nasdaq на попередній сесії зафіксували найбільший денний приріст з лютого, чому сприяло зростання акцій технологічних компаній після того, як ФРС, як і очікувалось, залишила ставки незмінними.

Засисні сектори, такі як комунальні послуги та нерухомість, були лідерами зростання, оскільки геополітичні побоювання щодо зростання напруженості на Близькому Сході сприяли зміцненню долара і зниженню прибутковості казначейських облігацій.

Падіння акцій мега-компаній, таких як Apple (на 1,68%) та Amazon, який втратив 1,56% напередодні квартальних результатів після закриття торгів, суттєво вплинуло на технологічні та споживчі індекси, які були одними з найгірших серед 11 найбільших секторів S&P.

Після закриття біржі акції Amazon втратили 4,47% після оприлюднення квартальних результатів та прогнозу.

Згідно з даними LSEG, з 342 компаній S&P 500, які відзвітували про прибутки до ранку четверга, 79,2% перевершили очікування аналітиків, що трохи перевищило показник 79% за останні чотири квартали. Очікуваний темп зростання прибутку за квартал становить 13,3%, порівняно з 10,6% на 1 липня.

Індекс Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 3,03%, що стало найбільшим щоденним падінням з 13 лютого. Останнім часом акції з малою капіталізацією були волатильними, оскільки інвестори переключалися між дешевшими і дорожчими акціями.

"Без хорошої економіки ці економічно чутливі малі акції просто нічого не зроблять, навіть при зниженні ставок", - сказав Стів Соснік, ринковий стратег Interactive Brokers, Грінвіч, штат Коннектикут.

Акції Nvidia впали на 6,67% в ході більш широкого розпродажу акцій чіпсетів, викликаного консервативним прогнозом доходів Arm Holdings, а Qualcomm повідомила про падіння доходів від впливу торгових обмежень. Акції ARM впали на 15,72%, а Qualcomm - на 9,37%, оскільки індекс напівпровідників PHLX втратив 7,14%, що стало найбільшим щоденним падінням з березня 2020 року.

Moderna впала на 21,01% після зниження прогнозу продажів на 2024 рік вакцин проти COVID-19 і респіраторно-синцитіального вірусу на 25%.

Акції Eli Lilly зросли на 3,5% після того, як результати випробувань показали, що препарат для схуднення Zepbound знижує ризик госпіталізації, смерті та інших наслідків для дорослих з ожирінням і поширеним типом серцевої недостатності.

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) і на Нью-Йоркській фондовій біржі (Nasdaq) падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,04 до 1, а падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 3,19 до 1.

Індекс S&P 500 досягнув 54 нових 52-тижневих максимумів і семи нових мінімумів, тоді як індекс Nasdaq Composite зафіксував 65 нових максимумів і 177 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 14,15 мільярдів акцій, порівняно з 11,71 мільярдів в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.