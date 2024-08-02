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Єна, швейцарський франк біля максимумів на тлі побоювань уповільнення економіки США; стерлінг падає
08:15 02.08.2024 |
У п'ятницю японська єна та швейцарський франк торгувалися біля багатомісячних максимумів проти долара після того, як несподіване падіння промислового виробництва в США посилило побоювання щодо рецесії, що призвело до падіння акцій та прибутковості облігацій.
Стерлінг впав до нового місячного мінімуму після падіння майже на 1% за одну ніч, коли Банк Англії розпочав цикл зниження процентних ставок, прийнявши дуже зважене рішення. Євро нудиться біля місячного мінімуму після оптимістичних коментарів чиновника Європейського центрального банку.
Станом на 06:00 EET курс єни був стабільним на рівні 149,49 за долар, після того, як вночі він зріс до 148,51 вперше з середини березня. Франк виріс приблизно на 0,1% до 0,87225 за долар, а раніше досяг найвищого рівня з початку лютого - 0,8722.
Це були єдині дві основні валюти, які за ніч перевершили долар, який сам по собі привертає потоки в безпечні гавані, як це не парадоксально, навіть коли Сполучені Штати є причиною для занепокоєння.
Мегакомпанії очолили розпродаж на Волл-стріт у четвер, який віддзеркалився в Азії: японський Nikkei впав на 5,3%, південнокорейський Kospi - на 3,3%, а гонконгський Hang Seng - на 2%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала на 14 базисних пунктів до 3,965% за одну ніч, подолавши психологічний бар'єр у 4% вперше за шість місяців, і продовжила падіння в Азії до мінімуму в 3,944%.
Після виходу сильних виробничих показників трейдери тепер вбачають 27,5% шансів на те, що Федеральний резерв 18 вересня знизить процентну ставку на 50 базисних пунктів, в порівнянні з 12% днем раніше, згідно з FedWatch Tool від CME Group. Ринки припускають зниження ставок на 86 базисних пунктів протягом трьох засідань, що залишилися в цьому році.
Економічні перспективи США зіткнуться з вирішальним випробуванням пізніше в п'ятницю, коли будуть опубліковані щомісячні дані по заробітній платі.
"Зниження ставок здається дещо надмірним", - сказав Шінічіро Кадота, валютний стратег Barclays в Токіо, який прогнозує два зниження ставок на 25 б.п. у 2024 році.
"Ризик полягає в тому, що американські дані почнуть стабілізуватися або настрої стабілізуються, і ці скорочення будуть оцінені в ціні, що має призвести до деякого відновлення долара".
Тим часом стерлінг знизився на 0,11% до $1,2721, а раніше опустився до $1,2713 вперше з 3 липня.
Голова Банку Англії Ендрю Бейлі 5-ма голосами проти 4-х прийняв рішення про зниження ставки на чверть пункту до 5% і заявив, що центральний банк буде діяти обережно в майбутньому.
"Якщо ви подивитеся на заголовки, які випустив Бейлі: обережність щодо занадто швидкого або занадто значного зниження ставок, це означає, що вони розраховують на стабільний щоквартальний темп зниження", - сказав Колін Ашер, економіст Mizuho, прогнозуючи наступне зниження ставок в листопаді.
"Я думаю, що це можна назвати "яструбиним" скороченням", - додав Ашер. "Загалом, я б очікував поступового зміцнення фунта стерлінгів".
Курс євро не змінився і склав 1,0793 долара після тритижневого мінімуму в 1,07775 долара вчора ввечері.
В інтерв'ю, опублікованому в четвер, глава ЄЦБ Янніс Стурнарас підвищив ризик того, що слабка економіка єврозони призведе до зниження інфляції нижче цільового рівня в 2%, підтвердивши свої очікування щодо двох знижень ставок цього року.
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