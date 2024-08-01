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АНАЛІТИКА

Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»

13:56 01.08.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський вважає проведення в державі референдуму з питань територіальних поступок Росії в обмін на мир можливим за умови, якщо цього захоче народ; водночас він вважає такий референдум "не найкращим варіантом", оскільки Україна має справу з Путіним.

"Для цього (референдуму - ІФ-У) потрібно, щоб український народ бажав цього... Скажу вам чесно, - це не найкращий варіант, тому що ми маємо справи з Путіним, і для нього це буде перемога - забрати частини наших територій", - заявив Зеленський в інтерв'ю французьким ЗМІ, відповідаючи на запитання, чи відкритий він до ідеї проведення такого референдуму.

Так, за його словами, "все одно мине якийсь час, і, якщо це заморожений конфлікт, він (Путін - ІФ-У) може прийти знову і зробити це (напасти - ІФ-У)".

Глава держави також вважає, що "не всі території потрібно відвойовувати руками, і не всі території треба відвойовувати зброєю. Я вважаю, що на це можна витратити багато часу і багатьох людей. І я вважаю, що це не дуже добре. І тому, я вважаю, дипломатично можна відвоювати свої території".

"Для цього ми, чесно кажучи, і будували Формулу миру, коли можна політично тиснути всім світом на Путіна", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи ведуться в Офісі президента розмови про можливість територіальних поступок Росії в обмін на мир, Зеленський відповів, що "будь-які питання про територіальну цілісність України - це питання, яке не може вирішувати президент або будь-яка особа у світі, або всі президенти світу".

"Без українського народу це неможливо. Це територія Конституції України... Україна ніколи не відмовлятиметься від своїх територій. Вона не має права офіційно відмовлятися від своїх територій", - резюмував він.

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За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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