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«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
09:55 01.08.2024 |
Бізнес не переконав Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків, але воно опрацює можливість підвищення податку на додану вартість замість військового збору. Про це ввечері 31 липня повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічей з провідними аналітичними центрами та представниками бізнесу щодо законопроєкту №11416.
Він передбачає зміни до Податкового кодексу України й інших законів України для збільшення державного бюджету шляхом підвищення окремих податків.
"Найбільше питань викликає військовий збір і податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Доручили Мінфіну опрацювати", - сказав Гетманцев.
Підвищення податків також обговорювалося 31 липня на зустрічі з представниками бізнесу в межах Ради з питань підтримки підприємництва.
Зі слів Гетманцева, ця розмова була "настільки відверта, що навіть не все можна переказувати".
Учасник зустрічі Олег Гороховський (monobank) розказав, що вона тривала дві з половиною години.
"Наша основна гіпотеза й побоювання - збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого й середнього бізнесу і, зрештою, матиме дуже короткостроковий ефект після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз", - пояснив він.
Бізнесмени пропонували альтернативу у вигляді детінізації, зокрема, боротьбу із зарплатами в "конвертах", податковими схемами (зокрема, дроблення бізнесу на ФОПів) і контрабандою, ревізію компаній із низькими податковими показниками.
Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді.
"Усі інші джерела для збільшення фінансування Сил оборони вже вичерпано", - йдеться у Facebook міністра.
"Ми проводимо обговорення пропозицій усіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз - питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня. Домовились, що ці зустрічі є початком діалогу. Далі спільно працюватимемо в профільному парламентському комітеті, аби знайти найбільш ефективні рішення. Бізнес та експерти будуть долучені до цього", - написав Марченко.
"Усе складно", - підсумував Гороховський.
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