Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків

09:55 01.08.2024 |

Економіка

«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків

 

Бізнес не переконав Міністерство фінансів відмовитися від підвищення податків, але воно опрацює можливість підвищення податку на додану вартість замість військового збору. Про це ввечері 31 липня повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічей з провідними аналітичними центрами та представниками бізнесу щодо законопроєкту №11416.

Він передбачає зміни до Податкового кодексу України й інших законів України для збільшення державного бюджету шляхом підвищення окремих податків.

"Найбільше питань викликає військовий збір і податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг. Доручили Мінфіну опрацювати", - сказав Гетманцев.

Підвищення податків також обговорювалося 31 липня на зустрічі з представниками бізнесу в межах Ради з питань підтримки підприємництва.

Зі слів Гетманцева, ця розмова була "настільки відверта, що навіть не все можна переказувати".

Учасник зустрічі Олег Гороховський (monobank) розказав, що вона тривала дві з половиною години.

"Наша основна гіпотеза й побоювання - збільшення податків призведе до тінізації економіки та знищення малого й середнього бізнесу і, зрештою, матиме дуже короткостроковий ефект після якого податків буде збиратися навіть менше, ніж зараз", - пояснив він.

Бізнесмени пропонували альтернативу у вигляді детінізації, зокрема, боротьбу із зарплатами в "конвертах", податковими схемами (зокрема, дроблення бізнесу на ФОПів) і контрабандою, ревізію компаній із низькими податковими показниками.

Міністр фінансів Сергій Марченко дав зрозуміти, що підвищення податків відбудеться в тому чи іншому вигляді.

"Усі інші джерела для збільшення фінансування Сил оборони вже вичерпано", - йдеться у Facebook міністра.

"Ми проводимо обговорення пропозицій усіх зацікавлених сторін і готові шукати компроміс в питанні конструкції податкових заходів. Ключове зараз - питання часу. Рішення має бути ухвалено до вересня. Домовились, що ці зустрічі є початком діалогу. Далі спільно працюватимемо в профільному парламентському комітеті, аби знайти найбільш ефективні рішення. Бізнес та експерти будуть долучені до цього", - написав Марченко.

"Усе складно", - підсумував Гороховський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0291
  0,0187
 0,05
EUR
 1
 44,4181
  0,0126
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8250  0,10 0,23 41,4161  0,09 0,22
EUR 44,2621  0,11 0,24 44,9996  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0100  0,02 0,04 41,0400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес