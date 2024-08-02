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У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
23:33 01.08.2024 |
Сьогодні, 1 серпня, у Стамбулі на верфі STM було спущено на воду другий корвет класу Ada, який будується для України - "Гетьман Іван Виговський".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Зазначається, що заради дотримання заходів безпеки не розголошувались деталі події. Відомо що на церемонії були присутні перша леді Олена Зеленська, міністр оборони Рустем Умєров, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа.
Варто зауважити, що закладення цього корабля відбулося 18 серпня 2023 року. З цього слідує, що для того, щоб спустити корвет на воду турецьким корабелам знадобилось трохи менше року. Однак "Гетьман Іван Виговський" ще певний час буде добудовуватись на плаву.
Ім'я "Гетьман Іван Виговський" президент Володимир Зеленський присвоїв другому корвету класу Ada у березні 2023 року. З указу Зеленського слідує, що таке ім'я корвету було дано задля відновлення історичних традицій національного війська, та увічнення пам'яті видатного українського військового, політичного і державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Виговського.
Нагадаємо, у 2021 році Україна замовила у Туреччини корвет. Осінню того ж року відбулась закладка українського корабля типу Ada. А вже осінню 2022 року корвет "Гетьман Іван Мазепа" був офіційно спущений на воду.
У березні 2024 року ВМС зазначали, що український екіпаж вже проходить підготовку для служби на "Мазепі". А вже у травні цього року корвет "Гетьман Іван Мазепа" вийшов на перші ходові випробування.
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