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Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
18:00 31.07.2024 |
Угода спрямована на залучення 100 000 нових електромобілів до платформи по всьому світу.
Про це повідомляє Reuters.
Uber і китайський автовиробник BYD оголосили про багаторічне партнерство.
Партнерство, яке розпочнеться в Європі та Латинській Америці, запропонує водіям доступні ціни та фінансування для електромобілів BYD на платформі Uber і пошириться на ринки Близького Сходу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
В повідомленні додають, що акції Uber виросли приблизно на 2,5% на попередніх торгах.
Високі ціни на електромобілі та збільшення вартості запозичень стали бар'єрами на шляху впровадження електромобілів протягом останніх двох років, через що попит на такі транспортні засоби зростав повільніше, ніж очікувалося.
Uber і BYD запропонують водіям знижки на технічне обслуговування, зарядку, фінансування та лізинг транспортних засобів, залежно від ринку, щоб підтримати перехід на електромобілі.
"Коли водій Uber переходить на електромобіль, він може досягти в чотири рази більшого скорочення викидів у порівнянні зі звичайним автомобілістом, просто тому, що він більше часу проводить в дорозі", - сказала генеральний директор Uber Дара Хосровшахі.
Компанії додали, що працюватимуть разом, щоб інтегрувати автомобілі BYD з технологіями безпілотного водіння в платформу Uber.
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