Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку

Китайські бренди в червні посіли 11% європейського ринку електромобілів, досягнувши рекордної кількості реєстрацій. Про це пише Bloomberg.

За даними аналітиків дослідницької компанії Dataforce, лідером стала SAIC Motor Corp.

Загалом китайські бренди зареєстрували понад 23 тис. електромобілів у Європі протягом місяця, що є найбільшим показником за всю історію.

Їхній послідовний стрибок на 72% вдвічі перевищив загальний приріст європейських реєстрацій електромобілів за червень. Чи вдасться зберегти зростання обсягів, буде предметом пильного спостереження в найближчі місяці, коли додаткові тарифи ЄС набудуть чинності.

Зазначається, що автовиробники поспішають розгорнути виробництво електромобілів у Європі, щоб уникнути нових мит, тоді як напруженість у відносинах між Китаєм і ЄС ризикує перерости в торговельну війну.

Загалом, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів, червень став третім за обсягом продажів електромобілів у всьому регіоні з 208 872 реєстраціями, поступаючись грудню 2022 року й березню 2023 року і трохи випереджаючи червень 2023 року.

Нагадаємо, на початку липня Європейська комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів з Китаю. Єврокомісія стала застосовувати мита для китайських електрокарів BYD обсягом 17,4%, для Geely - 19,9%, для SAIC - 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладається середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва під час розслідування, становить 37,6%.

Висновки розслідування неправомірних субсидій оприлюднено в Офіційному журналі ЄС. Попередні мита щодо імпорту китайських електрокарів стали застосовуватися з 5 липня на період до чотирьох місяців.

Протягом цього часу рішення про подальше застосування мит ЄС на цей імпорт із Китаю має бути погоджено між державами ЄС за письмовою процедурою простою більшістю.

Після цього ЄС застосовуватиме визначені мита на імпорт електромобілів з Китаю на термін у п'ять років.