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Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
14:26 31.07.2024 |
App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино після звернення Мінцифри. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Видалення застосунків із магазину застосунків - результат ініціативи Президента України щодо обмеження азартних ігор. Тому Мінцифра налагодила швидкий процес блокування з Apple, який передбачає негайне блокування всіх застосунків, виявлених і переданих командою. Громадяни можуть повідомити про виявлення таких казино, написавши на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".
Також Мінцифра звернулася до Google щодо цієї проблеми. Наразі переговори тривають, і Мінцифра очікує на позитивний результат.
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