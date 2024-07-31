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АНАЛІТИКА

Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри

14:26 31.07.2024 |

Новини IT

 

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино після звернення Мінцифри. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Видалення застосунків із магазину застосунків - результат ініціативи Президента України щодо обмеження азартних ігор. Тому Мінцифра налагодила швидкий процес блокування з Apple, який передбачає негайне блокування всіх застосунків, виявлених і переданих командою. Громадяни можуть повідомити про виявлення таких казино, написавши на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".

Також Мінцифра звернулася до Google щодо цієї проблеми. Наразі переговори тривають, і Мінцифра очікує на позитивний результат.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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