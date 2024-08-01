The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів

Перші винищувачі F-16 Україна отримала від Нідерландів - йдеться про партію бойових літаків обсягом шість бортів.

Про це повідомило видання The Times з посиланням на анонімне джерело, пише "Європейська правда".

Співрозмовник видання повідомив, що шість винищувачів, поставлених у рамках зміцнення захисту українського неба, надійшли з Нідерландів, а ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Офіційний Київ наразі не підтвердив прибуття довгоочікуваних винищувачів F-16 в Україну, про це стало відомо 31 липня з повідомлення агентства Bloomberg. Так само поставку поки офіційно не підтвердили Нідерланди.

Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів у попередньому уряді, у листі від 1 липня поінформувала парламент, що "поставка першого літака відбудеться найближчим часом".

16 червня президент Володимир Зеленський оголосив, що данські літаки почнуть прибувати "найближчим часом".

ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків - до кінця року.

Літаки будуть оснащені оновленими радарами від виробника Lockheed Martin і сучасним американським озброєнням, в тому числі протирадіолокаційними ракетами, бомбами з лазерним наведенням і ракетами середньої дальності "повітря-повітря".

Данія взяла на себе зобов'язання передати 19 літаків, а Нідерланди - 24. Також винищувачі Україні передадуть Норвегія та Бельгія.