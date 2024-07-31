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Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
10:50 31.07.2024 |
Meta погодилася виплатити штату Техас $1,4 мільярда для врегулювання позову, в якому компанію звинуватили у незаконному використанні технології розпізнавання облич. Про це повідомляє Engadget.
У позові стверджувалося, що Meta використовувала цю технологію для збору біометричних даних мільйонів жителів Техасу без їхньої згоди.
Позов був поданий у 2022 році та став першим великим випадком порушення "Закону про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів" (Capture or Use of Biometric Identifier Act).
Закон передбачає штраф до $25 тис. за кожне порушення. Штат звинуватив компанію у мільярдних порушеннях через використання фотографій та відео, які користувачі завантажували у Facebook.
Крім того, позов міг би призвести до додаткових $10 тис. за кожне порушення "Закону Техасу про шахрайські торгові практики".
Представник Meta повідомив, що компанія задоволена врегулюванням цього питання і що вона "досліджує майбутні можливості для поглиблення своїх бізнес-інвестицій у Техасі, включаючи потенційний розвиток дата-центрів".
Однак компанія продовжує заперечувати будь-які правопорушення зі свого боку.
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