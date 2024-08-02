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Ціни на золото наближаються до рекордно високого рівня на тлі побоювань щодо економічного зростання
09:04 02.08.2024 |
Ціни на золото зросли на торгах в Азії в п'ятницю і наблизилися до рекордного рівня, оскільки падіння на світових ринках на тлі побоювань щодо уповільнення економічного зростання підживлював купівлю жовтого металу як активу-прихістку.
Цього тижня ціни на банківські метали значно зросли, оскільки бети на зниження процентних ставок в США тиснули на долар і знижували прибутковість казначейських облігацій. Посилення напруженості на Близькому Сході після вбивства лідера ХАМАСу також стимулювало певний попит на жовтий метал як засіб захисту.
Спотове золото о 07:18 EET подорожчало на 0,5% до 2 458,49 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном виконання в грудні зросли на 0,9% до 2 502,60 доларів за унцію.
Спотові ціни цього тижня зросли більш ніж на 3%, що стало найкращим показником з березня.
Жовтий метал отримав вигоду від попиту на прихісток, оскільки слабкий індекс менеджерів із закупівель і дані по зайнятості в США посилили занепокоєння з приводу уповільнення зростання найбільшої економіки світу.
Ці дані спровокували різке падіння на Волл-стріт, яке перекинулося на азіатську торгівлю і викликало загальну втечу від ризиків. Це сприяло зростанню попиту на золото як на актив-прихісток.
Слабкі дані також з'явилися після того, як Федеральний резерв США вказав на можливість зниження процентної ставки у вересні, що призвело до того, що ринки майже повністю подешевшали на 25 базисних пунктів за місяць.
Тепер увага зосереджена на майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які дадуть більше інформації про економіку США. Охолодження ринку праці сприяє перспективі зниження процентних ставок ФРС.
Зниження процентних ставок сприятливо впливає на ціни на дорогоцінні метали, оскільки знижує альтернативну вартість інвестицій в неприбуткові активи.
Ф'ючерси на платину зросли на 0,7% до $977,25 за унцію, а ф'ючерси на срібло підскочили на 1,6% до $28,925 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь відновилися в п'ятницю, але були на шляху до четвертого тижня втрат поспіль на тлі зростаючих побоювань, що уповільнення світової економіки завдасть шкоди попиту.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9 073,0 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,6% до $4 0900 за фунт. Обидва контракти незначно знизились цього тижня і були налаштовані на четвертий тиждень втрат поспіль.
Втрати на міді були спричинені слабкими показниками індексів ділової активності PMI як в США, так і в Китаї, які продемонстрували уповільнення виробничої активності.
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