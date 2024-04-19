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Азійські акції падають на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем
08:29 19.04.2024 |
Більшість азіатських акцій різко впали в п'ятницю після того, як повідомлення про удари Ізраїлю по Ірану ще більше посилили занепокоєння щодо погіршення геополітичних умов на Близькому Сході, в той час як постійні застереження щодо процентних ставок в США також погіршили настрої.
Різкі втрати в секторі виробництва мікросхем і акцій технологічних компаній стали вагомим чинником, особливо після дещо негативного прогнозу щодо попиту на мікросхеми з боку лідера сектору Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.
Регіональні акції різко впали на ранкових торгах після того, як повідомлення ЗМІ про вибухи по всьому Ірану посилили занепокоєння, що Ізраїль завдав удару у відповідь по Тегерану через напад, що стався минулого тижня.
В іранських новинах також повідомлялося, що вибухи сталися поблизу іранських ядерних об'єктів в Ісфахані, що може означати серйозну ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Ці повідомлення серйозно знизили апетит до ризику, спричинивши масштабні втрати на азійських ринках. Найбільше постраждали японські акції: індекс Nikkei 225 впав на 3,4%, а TOPIX - на 2,3%.
Дані в п'ятницю показали, що споживча інфляція в Японії в березні зросла, як і очікувалось.
Австралійський індекс ASX 200 знизився майже на 2%, а втрати у важких акціях технологічних компаній потягли південнокорейський KOSPI вниз на 3,1%.
Втрати в Китаї були дещо обмежені стійким оптимізмом щодо нових стимулюючих заходів. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили 0,6% та 0,12% відповідно.
Але втрати в технологічному секторі призвели до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1,5%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, при цьому індекс, ймовірно, буде слідувати за зниженням своїх регіональних аналогів.
Акції технологічних компаній показали найгірші результати в Азії в п'ятницю, а виробники мікросхем зазнали найбільших втрат після того, як важковаговик TSMC скоротив свої прогнози щодо розширення виробництва мікросхем цього року. Акції компанії впали більш ніж на 6% на тайванських торгах.
TSMC все ще демонструє високі темпи зростання прибутку, і навіть відзвітував про позитивний прогноз прибутку. Але це було значною мірою затьмарено зниженням прогнозу зростання ринку напівпровідників на 2024 рік, оскільки TSMC посилається на слабкий попит на споживчу електроніку, який значною мірою переважає покращення попиту з боку сектору штучного інтелекту.
TSMC виступає в ролі лідера для всієї індустрії виробництва мікросхем, оскільки її перспективи спричиняють втрати в усіх галузях.
Південнокорейські SK Hynix Inc та Samsung Electronics Co Ltd впали на 5,8% та 3,5% відповідно, в той час як японські Advantest Corp. та Tokyo Electron Ltd. втратили 5,7% і 7,5%.
Китайська Semiconductor Manufacturing International Corp втратила 1,9%.
На апетит до ризику також вплинула низка яструбиних коментарів чиновників Федерального резерву, особливо коли президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік попередив, що банк може навіть підвищити процентні ставки, якщо інфляція залишиться високою.
Коментарі Бостіка завершили тиждень "яструбиних" сигналів від ФРС, які змусили трейдерів різко знизити очікування щодо зниження ставки в червні.
Індекси Уолл-стріт впали в четвер, в той час як ф'ючерси на американські фондові індекси продовжили втрати на азіатських торгах. Ф'ючерси на S&P 500, Nasdaq 100 і Dow Jones F utures впали від 1% до 2% після повідомлень з Ірану.
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