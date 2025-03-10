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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,2727 грн/$1
12:38 10.03.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 10 березня 2025 року.
|Показник
|07.03.2025
|10.03.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.219
|41.2727
|0.13
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 7 березня- 41,2742 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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