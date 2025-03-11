Європейські ринки акцій переважно знижуються в понеділок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно опускаються в понеділок.

Інвестори оцінюють статдані Німеччини, а також перспективи міжнародної торгівлі, побоюючись негативних економічних наслідків ескалації торгових воєн.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:48 EET опустився на 0,3%, до 551,7 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,26%, німецький DAX - на 0,39%, французький CAC 40 - на 0,14%, іспанський IBEX 35 - на 0,75%. Італійський FTSE MIB підріс на 0,04%.

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що економіка США має пережити "перехідний період". «Буде перехідний період, оскільки ми вживаємо дуже масштабних заходів, - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про ймовірність рецесії в США під час інтерв'ю Fox News. - Ми плануємо повернути Америці багатство. На це знадобиться деякий час, але, думаю, все буде чудово для нас".

Політика президента США, який уже запровадив мита на імпорт до країни товарів із Канади, Мексики та Китаю, а потім відклав дію частини з них, викликає занепокоєння інвесторів, багато хто з них вважає, що такийпротекціонізм зашкодить зростанню економік і підігріватиме інфляцію.

Ринки також оцінюють нові статдані Німеччини, що вказують на можливе уповільнення спаду виробничої активності в цій країні.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у січні зріс на максимальні із серпня 2024 року 2% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в понеділок Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis).

Аналітики в середньому очікували підйому на 1,5%, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у грудні промвиробництво зменшилося на 1,5%, а не на 2,4%, як було оголошено раніше.

У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині в січні скоротився на 1,6%.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в січні скоротився 2,5% відносно попереднього місяця і на 0,1% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Обсяг імпорту підвищився на 1,2% і 8,7% порівняно з груднем і січнем 2024 року відповідно.

Найбільше зниження у складі Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій французького дистриб'ютора електрообладнання Rexel (-5%), бельгійських Financiere de Tubize і UCB (-4,7%), німецького виробника медичного обладнання Carl Zeiss Meditec (-4,5%), іспанського виробника лікарських препаратів Grifols (-4,2%).

Найсильніше дорожчають папери данської транспортно-логістичної компанії A.P. Moeller-Maersk (+4,3%), французького виробника скляної тари Verallia (+4%), ірландської авіакомпанії Ryanair Holdings (+3,6%), бельгійського виробника електричних трансмісій Elia Group (+3,5%).

Впевнено зростають у ціні "префи" Porsche - на 3,2%. Підвищується також капіталізація інших автовиробників, зокрема Stellantis (+1,8%), Volkswagen (+1%), Mercedes-Benz (+0,6%), Bayerische Motoren Werke AG (+0,5%). Ринкова вартість Renault знижується на 1,1%.

Очікування збільшення витрат на оборону в Європі надають підтримку котируванням акцій представників ВПК.

Ринкова вартість шведської Saab AB підвищується на 1,5%, італійської Leonardo - на 1,2%, французького виробника винищувачів Dassault Aviation - на 0,5%, німецької Rheinmetall - на 0,4%, французької Thales - на 0,1%.

Папери британського годинникового ритейлера Watches of Switzerland підскочили в ціні на 4,3% після того, як компанія анонсувала зворотний викуп акцій на суму до 25 млн фунтів стерлінгів ($32,3 млн).

Акції британського оператора сервісу доставки їжі Deliveroo Plc дорожчають на 1,9% після повідомлень про плани компанії щодо закриття бізнесу в Гонконзі.