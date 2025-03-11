Акції в Азії падають, єна зростає на тлі занепокоєння щодо зростання в США

Азіатські акції різко впали у вівторок, оскільки розпродаж на ринках продовжується на тлі зростаючих побоювань, що широкомасштабна торгова війна може зашкодити економічному зростанню США і призвести до рецесії, що змусило непевних інвесторів вкладати кошти в японську єну, яка є безпечною гаванню.

Занепокоєння інвесторів щодо потенційного економічного уповільнення посилилося після того, як президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News заговорив про «перехідний період», відмовившись передбачити, чи призведуть його мита до рецесії в США.

Ці коментарі та занепокоєння посилили ризикові настрої, що призвело до падіння акцій і тиску на долар США і прибутковість казначейських облігацій.

В Азії фондові індекси постраждали повсюдно: японський Nikkei і тайванські акції впали приблизно на 3%, досягнувши найнижчого рівня з вересня. Австралійський базовий індекс знизився на 0,8%, досягнувши семимісячного мінімуму раніше в той же день.

Навіть китайські акції, які були на підйомі цього року, не втрималися від негативних настроїв. Індекс «блакитних фішок» впав на 0,5%, а гонконгський індекс Hang Seng - на 0,8%.

Азійські ринки брали приклад з Волл-стріт, де S&P 500 впав на 2,7% у понеділок, що стало найбільшим одноденним падінням цього року, а Nasdaq - на 4,0%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з вересня 2022 року.

Побоювання економічного спаду спричинили розпродаж акцій на фондовому ринку, який знищив 4 трильйони доларів з піку S&P 500 минулого місяця.

Ф'ючерси на S&P і Nasdaq скоротили різкі ранкові втрати в Азії у вівторок і торгуються переважно без змін перед відкриттям європейських бірж. Європейські ф'ючерси також стабілізувалися і вказують на приглушений старт.

Прашант Ньюнаха, старший стратег по азіатсько-тихоокеанським ставкам в TD Securities, сказав, що більшість трейдерів вважали, що Трамп буде моргати, якщо акції впадуть.

«Ринки отримали повідомлення про те, що адміністрація має намір відірвати пластир. Мита і рецесія можуть бути ліками для створення дезінфляції і зниження 10-річної прибутковості. Наразі це контрольоване руйнування».

Дохідність 10-річних облігацій США впала на 5 базисних пунктів на азіатській сесії після падіння на 10 б.п. на попередній сесії, що стало найбільшим денним падінням майже за місяць.

Дохідність дворічних облігацій, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями щодо процентної ставки ФРС, впала на 5 б.п. до п'ятимісячного мінімуму.

Трейдери зараз закладають в ціну 85 б.п. пом'якшення з боку ФРС в цьому році, порівняно з 75 б.п. в понеділок, свідчать дані LSEG.

Попитом користувалися безпечні гавані: японська єна досягла п'ятимісячного максимуму по відношенню до долара і в останній раз була на рівні 147,07 за долар. До 2025 року єна подорожчає на 7% по відношенню до долара.

Швейцарський франк також зміцнився і коливався біля тримісячного максимуму, досягнутого в понеділок. Востаннє він був на рівні 0,8791 за долар у вівторок.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших валют, зупинився біля чотиримісячного мінімуму. Цього року індекс впав більш ніж на 4%.

На відміну від першого терміну Трампа, коли ознаки тріщин в економіці або на фондовому ринку призвели б до повороту в торговельній політиці, цього разу Трамп, схоже, сповнений рішучості дотримуватися курсу, вважає Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Це викликає побоювання щодо значного уповільнення зростання, можливо, рецесії, спричиненої таким агресивним підходом до торгівлі. Я думаю, що інвестори приходять до шокуючого усвідомлення того, що Трамп не прикриває їхню спину».

Аналітики Citi знизили свою рекомендацію для американських акцій з «переважаючої» до «нейтральної», стверджуючи, що американська економіка може більше не випереджати решту світу в найближчі місяці.