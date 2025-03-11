Долар слабко знижується до фунта і євро, помітно дешевшає проти єни

Курс долара США несуттєво знижується в парах з євро і фунтом стерлінгів, значно опускається проти японської єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,21%.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News у неділю заявив, що американська економіка переживає перехідний період, який триватиме деякий час. Так він відповів на запитання про загрозу рецесії в країні.

Політика Трампа, який уже запровадив мита на імпорт у країну товарів із Канади, Мексики та Китаю, а потім відклав дію частини з них, викликає занепокоєння інвесторів, чимало з яких вважають, що такий протекціонізм зашкодить зростанню економік і підігріватиме інфляцію.

Опубліковані в п'ятницю статдані засвідчили зростання кількості робочих місць у Штатах у лютому на 151 тис. проти 160 тис., які прогнозували експерти, несподіване підвищення безробіття до 4,1%, а також уповільнення зростання зарплат до 0,3%.

У середу міністерство праці країни оприлюднить дані про динаміку споживчих цін минулого місяця.

Євро за даними на 14:42 EET коштувало $1,0851, що на 0,16% вище рівня закриття торгів у п'ятницю.

Євро торгується на рівні максимумів з листопада і завершив перший тиждень березня найзначнішим зростанням за 16 років, після того, як найбільші політичні партії Німеччини повідомили про плани щодо перегляду політики стосовно державного боргу країни і створення інфраструктурного фонду в розмірі 500 млрд євро для стимулювання зростання економіки, зазначає Trading Economics. У четвер європейські лідери домовилися суттєво збільшити витрати на оборону.

Обсяг промислового виробництва у ФРН у січні зріс на максимальні із серпня 2024 року 2% порівняно з попереднім місяцем, повідомило в понеділок Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis). Аналітики в середньому очікували підйому на 1,5%, за даними Trading Economics. У річному вираженні обсяг промвиробництва в Німеччині в січні скоротився на 1,6%.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в січні скоротився 2,5% відносно попереднього місяця і на 0,1% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Обсяг імпорту підвищився на 1,2% і 8,7% порівняно з груднем і січнем 2024 року відповідно.

Фунт стерлінгів торгується з підвищенням на 0,09%, по $1,2935, на рівні чотиримісячного максимуму.

Фунт отримує підтримку від загального ослаблення долара через побоювання щодо економіки США і потенційних наслідків введення торгових мит. Крім того, інвестори очікують, що Банк Англії утримуватиме відсоткові ставки на підвищеному рівні довше, ніж інші провідні центральні банки, прогнозуючи їх зниження лише на 52 базисних пункти до кінця поточного року, пише Trading Economics.

Курс долара щодо єни знизився на 0,78%, до 146,88 єни. Єна торгується поблизу п'ятимісячного максимуму на збільшеному попиті на активи "тихої гавані", а також на очікуваннях продовження Банком Японії посилення грошово-кредитної політики у 2025 році.

Ринок оцінює ймовірність підвищення ставок до липневого засідання регулятора в 85% і майже повністю впевнений у тому, що вони будуть підняті раніше вересневого засідання.

Згідно з опублікованими в понеділок даними, Японія в січні зафіксувала дефіцит рахунку поточних операцій уперше за два роки, а реальний розмір зарплат скоротився на 1,8% у річному вираженні - уперше за три місяці.