Індекси Волл-стріт різко знизилися на тлі побоювань рецесії

Американські акції впали в понеділок, оскільки безперервні суперечки щодо мит і зростання занепокоєння через можливий шатдаун федерального уряду породили побоювання, що американська економіка може скотитися до рецесії.

Стрімкий розпродаж, що розпочався минулого тижня, відновився, набираючи обертів по ходу сесії, і всі три основні американські індекси зазнали різкого падіння.

S&P 500 зазнав найбільшого одноденного падіння з 18 грудня, а навантажений технологіями Nasdaq знизився на 4,0%, що стало найбільшим одноденним відсотковим падінням з вересня 2022 року.

Індекс S&P 500, після найбільшого тижневого відсоткового падіння з вересня, на 8,6% нижче свого рекордного максимуму закриття, досягнутого менше місяця тому.

У четвер Nasdaq впав більш ніж на 10% нижче свого рекордного максимуму закриття, досягнутого 19 грудня, підтвердивши, що з того часу він перебуває в стані корекції.

Індекс S&P 500 вперше з листопада 2023 року закрився нижче 200-денної ковзної середньої - рівня підтримки, за яким пильно стежать.

«Це суттєве падіння за один день, але ми бачимо нормальний тип падіння, який ви бачите на висхідному ринку», - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management в Міннеаполісі. «Занепокоєння зростає, і інвестори відходять у бік, але ми ще не бачили, щоб занепокоєння з приводу зростання проявлялося в даних».

У неділю Трамп відмовився коментувати негативну реакцію ринку на його митні дії проти найбільших торгових партнерів США, а також те, чи може занепокоєння, пов'язане з його нестабільною політикою, підштовхнути економіку, що пом'якшується, до рецесії.

HSBC знизив рейтинг акцій США, посилаючись на невизначеність навколо мит.

Але опитування економістів, проведене агентством Reuters, відобразило зростаючі ризики рецесії для США, Канади та Мексики.

Акції технологічних компаній перебувають під тиском зміцнення японської єни і стрибка прибутковості суверенних облігацій, оскільки інвестори згортають операції з продажу єни в очікуванні майбутнього підвищення процентної ставки в Японії.

Ці операції передбачають запозичення єни за низькою ціною для інвестування в інші валюти та активи з вищою дохідністю, і це згортання принаймні частково спричинило розпродаж акцій технологічних компаній, таких як «Magnificent 7» - група мегакапів, пов'язаних зі штучним інтелектом.

«Якщо ви хочете знати, що відбувається з американським ринком, перестаньте звертати увагу на мита і почніть звертати увагу на прибутковість японських державних облігацій», - сказав Томас Хейз, голова Great Hill Capital в Нью-Йорку. «Торгівля на пониження згортається, і всі ці гарячі гроші були в Mag 7. Ось чому технології впали».

Додаючи нестабільності, законодавці на Капітолійському пагорбі намагаються прийняти законопроект про витрати, щоб запобігти закриття уряду.

Відповідні мита Китаю на окремі товари американського імпорту повинні вступити в силу в понеділок, в той час як мита США на деякі основні метали очікуються в кінці тижня.

Індекс волатильності CBOE, який часто називають «індексом страху», підскочив до найвищого рівня з серпня 2024 року.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 890,01 пункту, або 2,08%, до 41 911,71, S&P 500 втратив 155,64 пункту, або 2,70%, до 5 614,56, а Nasdaq Composite впав на 727,90 пункту, або 4,00%, до 17 468,32.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше втратили акції технологічних компаній, які впали на 4,4%.

Акції компаній росту (Growth stocks) впали на 3,8%, що стало найбільшим одноденним падінням з вересня 2022 року.

Акції Tesla впали на 15,4%, що стало найбільшим одноденним падінням з вересня 2020 року, оскільки блиск виробника електромобілів потьмянів після звільнення генерального директора компанії мільярдера Ілона Маска та протестів, викликаних його підтримкою ультраправих політичних партій в Європі.

Coinbase і MicroStrategy, слідом за падінням біткоїна, впали на 17,6% і 16,7% відповідно.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що падають, переважали над тими, що зростають, у співвідношенні 3,64 до 1. На NYSE було зафіксовано 77 нових максимумів і 290 нових мінімумів.

На Nasdaq 796 акцій зросли, а 3,641 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 4,57 до 1.

Індекс S&P 500 показав 25 нових 52-тижневих максимумів і 17 нових мінімумів, тоді як Nasdaq Composite зафіксував 32 нових максимуми і 290 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,77 мільярдів акцій, порівняно з 16,42 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.