Азіатські акції падають на тлі слабких PMI, Китай відновлюється завдяки крокам держави

Більшість азіатських акцій у вівторок продовжили зниження після слабких показників ділової активності в Японії та Австралії, тоді як китайські ринки відновилися з допандемічних мінімумів, оскільки державний фонд почав скуповувати деякі акції.

Слабкі настрої на тлі постійних побоювань щодо війни між Ізраїлем та Хамасом обмежили будь-які великі успіхи.

Хоча дипломатичні місії щодо деескалації конфлікту, схоже, продемонстрували деякий прогрес, ракетні обстріли між Ізраїлем та сектором Газа продовжувалися. Ринки також звисли на краю у зв'язку з майбутнім наземним нападом Ізраїлю на сектор Газа, який може означати ескалацію конфлікту.

Зниження прибутковості казначейських облігацій, яка відступила від багаторічних піків, досягнутих раніше цього місяця, надало деяку підтримку фондовим ринкам, хоча технологічний сектор залишався під тиском.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4%, а TOPIX - на 1% після того, як дані індексу менеджерів із закупівель (PMI) показали, що виробнича активність Японії в жовтні скоротилася більше, ніж очікувалося, а зростання в секторі послуг погіршилося.

Дані вказують на слабкість другої за величиною економіки Азії, оскільки вона бореться з відновленням інфляції.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, компенсуючи деякі ранні втрати та відновлюючись разом із китайськими акціями. Однак дані PMI показали, що активність у обробній промисловості та сфері послуг в Австралії в жовтні продовжувала знижуватися.

В даний час основна увага приділяється показникам PMI у США, які вийдуть сьогодні.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,4%, відновившись із найнижчого рівня з січня 2019 року, а Shanghai Composite додав 0,7%, відновившись із 11-місячного мінімуму.

Китайський суверенний фонд Central Huijin Investment Co заявив, що цього тижня придбав кілька біржових фондів (ETF) для підтримки місцевих фондових ринків. Фонд також дав зрозуміти, що планує збільшити свої місцеві активи в ETF, що сигналізує про підтримку китайських акцій.

Акції країни постраждали через побоювання з приводу обвалу ринку нерухомості, а також млявого відновлення економіки цього року. Але ознаки державних закупівель, схоже, надали певну підтримку.

Технологічні індекси показали найгірші результати за день, зіткнувшись із тиском з боку високої прибутковості. Очікування кількох ключових звітів у сфері високих технологій у США у вівторок - Microsoft Corporation, Alphabet - а також Meta Platforms, Intel Corporation та Amazon пізніше цього тижня змусило трейдерів значною мірою насторожено ставитися до цього сектору, оскільки вони сподівалися побачити, чи продовжиться стійке зростання доходів, яке розпочалося на початку цього року, у третьму кварталі.

Хоча прибутковість дещо знизилася цього тижня, вона залишилася на рівні багаторічних максимумів, оскільки ринки готувалися до вищих та довгострокових процентних ставок у США.

Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,5%, компенсуючи деякі ранні втрати після того, як раніше під час сесії він досяг 11-місячного мінімуму. Проте на індекс, як і раніше, чинять тиск втрати акцій важковагових технологічних компаній.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,2%, а зважений тайванський індекс впав на 0,8%. Акції Тайваню також постраждали від повідомлення про те, що Китай розпочав податкове розслідування щодо постачальника Apple Inc - Foxconn Technology Co Ltd.