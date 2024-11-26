Ціни на золото зросли через загрозу мит Трампа; зростання долара обмежує зростання

Ціни на золото трохи виросли на азіатських торгах у вівторок, оскільки загрози введення нових торгових мит з боку новообраного президента Дональда Трампа стимулювали попит на прихісток, хоча стрибок курсу долара обмежив будь-яке значне зростання металу.

Жовтий метал зазнав значних втрат на попередній сесії після того, як з'явилися численні повідомлення про близьке припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, що знизило попит на активи-притулки.

О 06:24 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 2628,69 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в грудні зросли на 0,4% до 2653,75 доларів за унцію.

Трамп погрожував запровадити 10% імпортне мито на Китай і 25% імпортне мито на Канаду і Мексику, стверджуючи, що ці заходи мають зупинити ймовірний приплив нелегальних іммігрантів і нелегальних наркотиків через прикордонні з США країни.

Його погрози посилили занепокоєння інвесторів щодо відновлення глобальної торговельної війни, особливо з Китаєм. Трамп проводив передвиборчу кампанію, обіцяючи суворі торговельні заходи проти Пекіна.

Китай засудив цю загрозу, а можливість відплати з боку Пекіна також знизила апетит до ризику.

Проте більший приріст золота був стриманий, оскільки долар різко зріс після заяви Трампа. Долар повернувся до дворічного максимуму, досягнутого минулого тижня.

Інші дорогоцінні метали також були змішаними: ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $943,65 за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло зросли на 0,5% до $30,823.

Серед промислових металів, ціни на мідь відступили через перспективу погіршення економічної ситуації в Китаї, який є найбільшим імпортером. Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,3% до $9 026,50 за тонну, в той час як ф'ючерси на мідь з терміном виконання в березні впали на 0,4% до $4,1453 за фунт.

Прихісток для золота був обмежений бетами на послаблення напруженості між Ізраїлем і ліванським бойовим угрупуванням Хезболла, оскільки численні повідомлення свідчать про те, що припинення вогню неминуче.

Посилення напруженості на Близькому Сході було ключовим фактором зростання золота на початку цього року, особливо після того, як Ізраїль та Іран напали один на одного.

Минулого тижня золото відновило деякі здобутки після того, як зростання напруженості у відносинах між Росією та Україною підштовхнуло попит на прихісток. Москва пригрозила ядерною відплатою за використання Києвом ракет дальнього радіусу дії західного виробництва.