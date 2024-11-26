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Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року
14:01 26.11.2024 |
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив 1,684 млрд доларів. Це на 29,0% більше, ніж у вересні (1,306 млрд доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином банки ввезли в Україну максимальний обсяг валюти з січня поточного року (1,864 млрд доларів).
При цьому банки ввезли за жовтень 1,150 млрд готівкових доларів, що на 6,9% більше, ніж у вересні (1,075 млрд доларів).
Обсяг готівкових євро зріс на 131% до 531,7 млн доларів в еквіваленті (229,6 млн у вересні).
За даними НБУ, за жовтень з України вивезли валюти на 134,6 млн доларів.
Попит на валюту
Населення України у жовтні 2024 року купило у банках 1,394 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів). З початку року українці купили у банках 9,626 млрд доларів.
Іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-вересень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 11,7 млрд доларів (торік - 8,1 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
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