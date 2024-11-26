Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

14:01 26.11.2024 |

Фінанси

 

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в жовтні 2024 року, становив 1,684 млрд доларів. Це на 29,0% більше, ніж у вересні (1,306 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином банки ввезли в Україну максимальний обсяг валюти з січня поточного року (1,864 млрд доларів).

При цьому банки ввезли за жовтень 1,150 млрд готівкових доларів, що на 6,9% більше, ніж у вересні (1,075 млрд доларів).

Обсяг готівкових євро зріс на 131% до 531,7 млн доларів в еквіваленті (229,6 млн у вересні).

Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до максимуму з початку року

 

За даними НБУ, за жовтень з України вивезли валюти на 134,6 млн доларів.

Попит на валюту

Населення України у жовтні 2024 року купило у банках 1,394 млрд доларів - рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року - 1,523 млрд доларів). З початку року українці купили у банках 9,626 млрд доларів.

Іноземна валюта (долари та євро) є головною формою заощаджень українців. За даними НБУ, за січень-вересень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 11,7 млрд доларів (торік - 8,1 млрд доларів). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес