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Долар дешевшає до євро, єни та фунта
15:56 26.11.2024 |
Курс долара США знижується до євро, єни та фунта стерлінгів удень у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.
О 21:00 EET ринок очікує публікації протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, на якому він знизив процентну ставку на 25 базисних пунктів (б.п.). Остання цього року зустріч регулятора відбудеться 17-18 грудня.
Президент Федерального резервного банку (ФРБ) Міннеаполіса Ніл Кашкарі вважає за доцільне розглянути питання подальшого зниження ключової ставки на грудневому засіданні.
"Це, як і раніше, має сенс, - сказав він в інтерв'ю телеканалу Bloomberg у відповідь на запитання, чи варто регулятору знизити вартість запозичень ще на чверть процентного пункту. - Наразі, виходячи з наявних даних, обговорення зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні буде доцільним".
Євро за даними на 14:48 EET коштує $1,0538 порівняно з $1,0498 на закриття торгів у понеділок.
Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2610 порівняно з $1,2570 за підсумками минулої сесії.
Курс долара щодо японської єни становить 153,21 єни проти 154,19 єни наприкінці попередніх торгів. Підтримку єні надає попит на захисні активи, а також сигна
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