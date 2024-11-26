Вартість полісів «Зеленої картки» з 28 листопада знизиться на 3,4% - МТСБУ

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) з 00:00 годин 28 листопада знизить тарифи на поліси "Зелена картка" для транспортних засобів, що виїжджають за кордон, на 3,4%.

Як повідомляється на сайті МТСБУ, для відвідування на території країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка" вартість поліса з 28 листопада на 15 днів для легкових автомобілів становить 1,173 тис. грн (раніше 1,214 тис. грн), для автобусів - до 4,390 тис. грн (4,542 тис. грн), для вантажних автомобілів - до 2,511 тис. грн (2,598 тис. грн).

Вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становить 1,869 тис. грн (проти 1,934 тис. грн), автобусів 6,129 тис. грн (6,342 тис. грн), вантажівок 3,667 тис. грн (3,794 тис. грн).

Піврічні та річні поліси "Зелена картка" для легкових автомобілів тепер коштуватимуть 9,781 тис. грн і 13,041 тис. грн (раніше 10,120 тис. грн і 13,493 тис. грн), для вантажних - 16,449 тис. грн і 31,118 тис. грн, для автобусів - 21,388 тис. грн і 39,734 тис. грн.

Вартість полісів для поїздок в Азербайджан і Молдову знижується також на 3,4%. Так, для легкових автомобілів на 15 днів вона становить 775 грн (раніше - 802 грн), на один місяць - 1,141 тис. грн (1,180 тис. грн), на пів року - 2,616 тис. грн (2,706 тис. грн), на рік - 3,724 тис. грн (3,853 тис. грн).

Остання зміна тарифів була 19 липня 2024 року в бік підвищення на 5%, 20 травня 2024 року в бік підвищення на 3,2%, 15 березня 2024 року для легкових автомобілів підвищення на 11,8% за 15 днів і 41,9% на рік, 22 грудня 2023 року в бік підвищення на 5,6%, 29 вересня в бік зниження на 3,4%, 21 квітня 2023 року в бік підвищення на 3,15%, 30 грудня 2022 року в бік підвищення на 3,1%.

Як повідомляється, останні поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року за двома видами: уся Європа і Молдова. Також з 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

"Зелена картка" - система страхового захисту потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді незалежно від країни їхнього місця проживання та реєстрації транспортних засобів країни. Поширюється на території 44 країн Азії та Європи.

Відповідно до рішення асамблеї Ради Бюро міжнародної системи автострахування "Зелена картка", ухваленого в Люксембурзі в травні 2004 року, Україна з 1 січня 2005 року є цілісною системою.

Розміри всіх страхових платежів за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, встановлених постановою Кабінету Міністрів від 6 січня 2005 року, і зберігаються в євро.