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Верховний Суд поставив крапку у справі повернення ПриватБанку Коломойському
12:33 26.11.2024 |
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.
Про це повідомляє ПриватБанк, передає Укрінформ.
"Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам", - зазначила член правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.
У банку зауважили, що суд захистив інтереси держави як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи. Розгляд справи в судах різних інстанцій тривав майже п'ять років.
Зазначається, що до націоналізації Коломойському належало 41,6572% акцій банку, а кіпрській компанії Triantal - 16,8176%.
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