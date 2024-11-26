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61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування
15:50 26.11.2024 |
Більшість громадян України не хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.
Про це свідчить дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає Цензор.НЕТ.
Так, 34% опитаних вважають, що чинний глава держави має балотуватися на другий термін.
Водночас 61% респондентів вважають, що Зеленський не має балотуватися на другий президентський термін.
Також громадяни відповіли на питання щодо проведення виборів під час дії воєнного стану.
Так, навіть якщо проведення виборів був умовою з боку міжнародних партнерів для продовження підтримки, 62% не підтримують їхнє проведення. А 27% висловилися за.
Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року. Всього опитано 1200 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 99% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,8-2,9%.
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