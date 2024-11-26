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АНАЛІТИКА

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування

15:50 26.11.2024 |

Політика

 

Більшість громадян України не хотіли б, щоб президент Володимир Зеленський балотувався на другий термін.

Про це свідчить дослідження Центру "Соціальний моніторинг", передає Цензор.НЕТ.

Так, 34% опитаних вважають, що чинний глава держави має балотуватися на другий термін.

Водночас 61% респондентів вважають, що Зеленський не має балотуватися на другий президентський термін.

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування

 

Також громадяни відповіли на питання щодо проведення виборів під час дії воєнного стану.

Так, навіть якщо проведення виборів був умовою з боку міжнародних партнерів для продовження підтримки, 62% не підтримують їхнє проведення. А 27% висловилися за.

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування

 

Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року. Всього опитано 1200 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 99% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,8-2,9%.
За матеріалами: Цензор.нет
 

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