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Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
15:53 26.11.2024 |
42% громадян України проголосували б на президентських виборах за Валерія Залужного.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить дослідження Центру "Соціальний моніторинг".
Так, громадян запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби вибори президента відбувалися найближчого тижня.
42% опитаних назвали ексголовнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного.
За чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22% опитаних.
Очільника ГУР МО Кирила Буданова готові підтримати 18%, а п'ятого президента Петра Порошенка - 10%.
Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року. Всього опитано 1200 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 99% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,8-2,9%.
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