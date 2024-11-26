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АНАЛІТИКА

Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування

15:53 26.11.2024 |

Політика

 

42% громадян України проголосували б на президентських виборах за Валерія Залужного.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить дослідження Центру "Соціальний моніторинг".

Так, громадян запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби вибори президента відбувалися найближчого тижня.

42% опитаних назвали ексголовнокомандувача ЗСУ, а нині посла у Великій Британії Валерія Залужного.

За чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22% опитаних.

Очільника ГУР МО Кирила Буданова готові підтримати 18%, а п'ятого президента Петра Порошенка - 10%.

Дослідження було проведено на замовлення American Political Services, LLC з 15 по 21 листопада 2024 року. Всього опитано 1200 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 99% співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 становлять 1,8-2,9%.


Зеленський розгромно програв би Залужному на виборах: 42% проти 22%, - опитування
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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