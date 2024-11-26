G7 засудила чергове «ядерне збудження» Кремля

Міністри закордонних справ "Групи семи" підтвердили подальшу підтримку України у її протистоянні повномасштабній російській агресії та засудили ескалацію ядерної риторики з боку Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву за підсумками зустрічі глав МЗС країн "Групи семи" поширило італійське головування в G7.

Очільники зовнішньополітичних відомств "Групи семи" рішуче засудили жорстокі атаки на українські міста та критично важливі об'єкти цивільної інфраструктури, а також неприйнятні жертви серед цивільного населення.

"Використання Росією балістичної ракети середньої дальності 21 листопада є ще одним свідченням її безрозсудної та ескалаційної поведінки. Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України залишатиметься непохитною", - наголосили вони.

Міністри також "найрішучішим чином" засудили "безвідповідальну та загрозливу ядерну риторику Росії".

"Ми ніколи не будемо миритися з погрозами застосування ядерної зброї, не кажучи вже про будь-яке застосування ядерної зброї, з боку Росії в контексті її агресивної війни проти України", - йдеться в заяві глав МЗС країн G7.

Там водночас не вказано, як саме "Група семи" планує реагувати на нові ядерні погрози Кремля.

Минулого тижня хазяїн Кремля Владімір Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.

Це стало черговою спробою Москви вдатись до ядерного шантажу, що вона неодноразово робила з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Очільник військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли би і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.