Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові індекси падають слідом за акціями автовиробників

13:28 26.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:02 EET зменшився на 0,69%, до 505,28 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,47%, німецький DAX - 0,65%, французький CAC 40 - 0,84%, італійський FTSE MIB - 0,8%, іспанський IBEX 35 - 1%.

Учасники ринку негативно сприйняли заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір обкласти додатковими митами в 10% усі китайські товари, що ввозяться, і ввести 25%-й тариф на всі товари, що надходять з Канади та Мексики.

Європейські автовиробники демонструють різко негативну динаміку таких заявах. Акції Daimler падають на 4,7%, Stellantis - на 4,4%, Porsche - на 2,6%, Volkswagen - на 2,5%.

Тим часом заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос зазначив, що регулятор і далі знижуватиме ставки, якщо його прогнози щодо інфляції збуватимуться.

"Ми знизили відсоткові ставки вже тричі, і подальша траєкторія грошово-кредитної політики зрозуміла, - сказав він в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat. - Якщо наші прогнози підтвердяться, ми продовжимо робити курс ДКП менш обмежувальним".

Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 12 грудня. Аналітики та учасники ринку вважають, що регулятор знизить усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Акції Roche Holding AG дешевшають на 1,6%, що швейцарська фармкомпанія купує американську Poseida Therapeutics. Сума операції становитиме до $1,5 млрд.

Тим часом капіталізація Melrose Industries зростає на 8% після того, як аналітики JPMorgan покращили цільову ціну для паперів британської інжинірингової компанії.

Вартість найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи знижується за падінням цін на нафту напередодні. Капіталізація BP Plc опустилася на 0,3%, TotalEnergies - на 1,3%, Shell - на 0,5%.

Також дешевшають папери виробників товарів класу "люкс". Ціна акцій Kering опускається на 1,6%, Hermes - на 1%, LVMH - на 0,7%.

На біржі у Франкфурті також різко знижуються котирування акцій Bayer (на 3,1%), у Парижі - папери ArcelorMittal (на 2,9%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4387
  0,1194
 0,29
EUR
 1
 43,4733
  0,4806
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,11 0,27 41,7712  0,09 0,22
EUR 43,2628  0,25 0,57 44,0184  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4850  0,08 0,18 41,5100  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес