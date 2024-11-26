Європейські фондові індекси падають слідом за акціями автовиробників

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи знижуються у вівторок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:02 EET зменшився на 0,69%, до 505,28 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втрачає 0,47%, німецький DAX - 0,65%, французький CAC 40 - 0,84%, італійський FTSE MIB - 0,8%, іспанський IBEX 35 - 1%.

Учасники ринку негативно сприйняли заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір обкласти додатковими митами в 10% усі китайські товари, що ввозяться, і ввести 25%-й тариф на всі товари, що надходять з Канади та Мексики.

Європейські автовиробники демонструють різко негативну динаміку таких заявах. Акції Daimler падають на 4,7%, Stellantis - на 4,4%, Porsche - на 2,6%, Volkswagen - на 2,5%.

Тим часом заступник голови Європейського центрального банку Луїс де Гіндос зазначив, що регулятор і далі знижуватиме ставки, якщо його прогнози щодо інфляції збуватимуться.

"Ми знизили відсоткові ставки вже тричі, і подальша траєкторія грошово-кредитної політики зрозуміла, - сказав він в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat. - Якщо наші прогнози підтвердяться, ми продовжимо робити курс ДКП менш обмежувальним".

Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 12 грудня. Аналітики та учасники ринку вважають, що регулятор знизить усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів.

Акції Roche Holding AG дешевшають на 1,6%, що швейцарська фармкомпанія купує американську Poseida Therapeutics. Сума операції становитиме до $1,5 млрд.

Тим часом капіталізація Melrose Industries зростає на 8% після того, як аналітики JPMorgan покращили цільову ціну для паперів британської інжинірингової компанії.

Вартість найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи знижується за падінням цін на нафту напередодні. Капіталізація BP Plc опустилася на 0,3%, TotalEnergies - на 1,3%, Shell - на 0,5%.

Також дешевшають папери виробників товарів класу "люкс". Ціна акцій Kering опускається на 1,6%, Hermes - на 1%, LVMH - на 0,7%.

На біржі у Франкфурті також різко знижуються котирування акцій Bayer (на 3,1%), у Парижі - папери ArcelorMittal (на 2,9%).